Die Welt: с противниками надо разговаривать — глава Мюнхенской конференции похвалил Меркель за визит к Путину

Европа должна в срочном порядке начать переговоры со своими «противниками»: Ираном, Россией и Китаем, заявил в интервью Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Поэтому просто «отрадно, что в конце недели Меркель лично переговорит с Путиным», похвалил немецкий политик канцлера Германии.

Президент США Дональд Трамп ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани и тем самым только помог иранцам сплотиться, признал в интервью немецкой газете Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В целом же убийство американцами высокопоставленного иранского военного на территории Ирака имело скорее негативные последствия для Соединённых Штатов и остального западного мира, заявил немецкий политик.

«Многое говорит о том, что возможные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия попросту не были приняты во внимание в достаточной мере», — полагает глава Мюнхенской конференции.

Что же касается Европы, то европейцы должны «разговаривать со всеми», если они действительно хотят сохранить в силе ядерную сделку с Ираном и внести вклад в разрешение актуального кризиса, призвал Ишингер.

«Мы должны разговаривать со всеми и особенно с противниками. С друзьями ужинают, а с противниками ведут переговоры. Поэтому необходимо в срочном порядке начать переговоры с Ираном, а также с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — подчеркнул немецкий политик.

При этом Ишингер не стал скрывать своей радости по поволу того, что в эту субботу федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прибудут в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Отрадно, что в конце недели глава немецкого правительства лично переговорит с Путиным, в том числе и об Иране», — отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.