Обозреватель Hill объединил Россию, Китай, КНДР и Иран в новую «ось зла»

Когда Буш говорил, что Иран, Ирак и КНДР — это «ось зла», он несколько преувеличивал, поскольку тогда эти страны не вели столь тесное сотрудничество. Теперь же Китай, Россия, КНДР и Иран объединяют общие интересы, ценности и противостояние с США, так что они по-настоящему требуют внимания от американских властей.

В своё время президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», а позже Джордж Буш в 2002 году объединил Северную Корею, Иран и Ирак в «ось зла». Тогда эта фраза касалась поведения этих стран на международной арене, но также отражала их внутреннюю политику, пишет в своей статье для The Hill политолог и бывший американский чиновник Джозеф Боско. Однако он отмечает, что в те времена эти три страны по-настоящему связаны не были, как, например, ось между Берлином и Римом во Второй мировой войне.



Сегодня же, по словам автора статьи, всерьёз появляется ось между Китаем, КНДР, Россией и Ираном, которые считают себя противниками США и ведут сотрудничество во всех возможных сферах, чтобы не позволить Соединённым Штатам обеспечить свои интересы. «Они, очевидно, согласны с принципом реализма в политике, когда «враг моего врага — мой друг или как минимум удобный союзник», — пишет автор статьи.



Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран конфликтуют с США из-за разных стратегических интересов, а также фундаментальных ценностей. Но от других государств, у которых тоже иные ценности и интересы, они отличаются тем, что агрессивно настроены. Автор статьи называет их «государствами-агрессорами».



Так, в 2018 году США опубликовали Стратегию национальной обороны, в которой было сказано, что «Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри». Кроме того, там говорилось, что Россия, например, стремится обладать решающим правом голоса в отношении государств на её периферии, и это касается их решений в вопросах управления, экономики и дипломатии. Она также якобы хочет развалить НАТО и модифицировать экономические и оборонные структуры Европы и Ближнего Востока к своей выгоде.



В свою очередь, Северную Корею и Иран там обвинили в дестабилизации региона из-за их стремления обладать ядерным оружием и поддержки терроризма. Китай же стремится переформатировать в свою пользу Индийско-Тихоокеанский регион.



Но всё дело в том, что, по словам автора статьи, эти страны ещё и координируют свои усилия. Так, Китай давно поддерживает и спонсирует Северную Корею. И он, и Россия поддерживают лишь минимальные санкции против КНДР, чтобы сохранить свой статус в международном сообществе, но они не воздействуют на Ким Чен Ына по-настоящему.



Параллельно с этим Китай и Россия углубляют и расширяют своё двустороннее стратегическое сотрудничество против США через совместные военные учения. Они также проводят совместные учения с Ираном на море, тем самым усиливая его. В конфликте между Тегераном и Вашингтоном они не сомневаются, на чью сторону встать.



Так что Джозеф Боско отмечает, что такая ось между четырьмя странами требует внимания со стороны американских военных и политических лидеров.