Le Monde: цель Макрона — не превратить «русского волка в овечку», а лишь уменьшить причиняемый им ущерб

Эммануэль Макрон, подобно многим другим западным лидерам, задался целью наладить диалог с Россией в условиях, когда США перестали быть надёжным партнёром для Франции, пишет Le Monde. Однако протягивать руку России, не замечая «многочисленных нарушений» международного права с её стороны было бы ошибкой, недостойной либерального и демократического государства, предупреждает издание.

Усилия, прилагаемые Эммануэлем Макроном для урегулирования конфликта в Донбассе стали следствием намерения Франции «переосмыслить стратегические отношения с Россией» — задачи, которая столько раз безуспешно ставилась страной за последние двадцать лет, отмечает обозреватель Le Monde Пётр Смоляр.

По мысли Макрона, у Европы нет другой альтернативы, кроме партнёрства с Россией перед лицом китайской экспансии. При этом обвинять его в наивности бессмысленно, ведь речь для французского президента идёт о том, чтобы обеспечить Франции пространство для манёвра в мире, лишённом американского лидерства.

По убеждению автора, Макроном движет не идеализм или историческая и оторванная от реальности любовь к России, свойственная многим французским политикам, повторяющим мантру об «униженной Западом» и «очернённой НАТО» стране и забывающим упомянуть о «нарушениях международного права» со стороны Москвы, а чистый расчёт. «Он не расчитывает превратить русского волка в овечку, но мечтает на какое-то время уменьшить причиняемый им ущерб», — поясняет Смоляр. По его словам, лидер Франции руководствуется, прежде всего, не историей, а географией, которая оправдывает поиск новой «архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Однако, несмотря на видимую «разумность» и «прерывность» этого подхода, на деле он таким не является, уверен автор. Как напоминает обозреватель, вести диалог с Россией уже пытались Билл Клинтон, Джордж Буш—младший и Барак Обама, однако каждый раз серьёзный кризис (Косово, Ирак, Грузия, Крым) подрывал эти усилия.

В ситуации, когда Соединённые Штаты перестали быть надёжным собеседником и партнёром, Макрон больше не делает ставку на Трампа. Его новый проект — избавиться от конфликтов в отношениях с Россией. В эту задачу входят как вопросы, связанные с ядерным разоружением Ирана, так и разрешение всех замороженных конфликтов на постсоветском пространстве — с обещанием в конечном итоге снять с России европейские санкции.

Как замечает автор, Эммануэль Макрон разделяет «геополитическое видение международных отношений» Владимира Путина, согласно которому сила государства определяется военной мощью. При таком подходе вопрос ценностей отходит на второй план в угоду суверенитету. В недавнем интервью журналу The Economist президент Франции обрушился с критикой на западную идею начала XXI века, заключавшуюся в желании насадить свои ценности путём смены режимов в Ираке и Ливии, не учитывая воли народов.

Однако, по убеждению обозревателя, говорить с Китаем, не осуждая «цифровую диктатуру» или репрессии в отношении уйгуров невозможно — так же, как протягивать руку России, не упоминая о попытках «задушить» общественное пространство и правовой «пародии» в отношении критиков власти. Именно так Франция может напомнить себе о том, с какой стороны линии, разделяющей либеральные и демократические государства и нелиберальные и недемократические, она находится, уверен Смоляр.

Действительно, признание интересов авторитарной или диктаторской державы является частью элементарного дипломатического расчёта, однако ограничиваться этим рискованно, предупреждает автор статьи, напоминая о возникающих по всему миру протестных движениях. «Не является ли противоположностью вмешательству холодное безразличие», — задаётся вопросом журналист в заключение.