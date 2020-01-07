Le Figaro: в 2020 году Евросоюзу придётся выбирать между перестройкой и гибелью

В 2020 году для Евросоюза наступит «момент истины»: ему придётся либо измениться и подстроиться под вызовы времени, либо исчезнуть, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Как пишет журналист, если раньше основой единой Европы был общий рынок, то в новом веке ею должны будут стать «суверенность и безопасность».

«Европейский парадокс» ещё никогда не был так очевиден, как сейчас, в начале 2020 года: мир XXI века, в котором «доминируют империи и системные риски», отчаянно нуждается в единой Европе, однако именно теперь Евросоюз оказался в самом «беспомощном и раздробленном» состоянии за всю свою историю, пишет колумнист Le Figaro Николя Бавере. По мнению журналиста, если ЕС в течение наступающего десятилетия не проведёт радикальные внутренние преобразования, ему будет грозить распад.

Как подчёркивает Бавере, перед Брюсселем стоит множество вызовов, включая всё ускоряющееся старение населения, на фоне которого из-за «хаоса» на Ближнем Востоке и в Африке растёт вероятность «массового притока людей» на европейский континент, продолжающуюся «японизацию» европейской экономики, которая по-прежнему показывает слабый рост, и потеря геополитических позиций в связи с кризисом в НАТО и отступлением Вашингтона от своих обязательств в рамках альянса. Единая Европа оказалась «уязвимой и безоружной» и перед исламизмом, который продолжает распространяться в Африке, и перед «авторитарно-демократическими странами» вроде Китая, России и Турции, которые всё чаще прибегают к военным вмешательствам, сетует французский журналист.





По мысли Бавере, Еврокомиссии, которую теперь возглавляет Урсула фон дер Ляйен, предстоит перейти от «вдохновляющих слов к спасительным делам» и вернуть Европе силу, опираясь на четыре основных приоритета.

Первым из этих приоритетов должна стать «защита нажитого» в плане экономики — включая мощный рынок, евро и Шенгенскую зону, пишет Бавере. Как рассуждает обозреватель Le Figaro, капиталистические системы американского и азиатского образца поражены протекционизмом, антиглобализмом и засильем крупных корпораций, и Европе в таком контексте необходимо изменить правила конкуренции и задуматься о том, как защитить не только своих потребителей, но и свои предприятия, активы, технологии, данные и, наконец, таланты. Евро сумел пережить кризис начала 2010-х годов, но для сохранения его стабильности ЕС будет необходимо как можно скорее добиться интеграции в банковской и финансовой сферах, считает автор. Что же касается Шенгенской зоны, её сохранение — как и способность ЕС не потерять доверие собственных граждан и его устойчивость к популизму — будет зависеть от того, как успешно Европа справится с миграционным кризисом, а значит Брюсселю следует в первую очередь восстановить контроль над внешними границами, убеждён журналист.

Второй приоритет вытекает из первого: результатом «защиты нажитого европейской интеграцией» должен стать «новый экономический и социальный договор», и если ключом к экономическому росту является эффективная борьба против неравенства, то стабильность общества неотделима от экологической стабильности, убеждён Бавере. По этой причине Европа должна решительно занять место лидера в борьбе против климатических изменений, считает журналист.

Третьим приоритетом для Брюсселя Бавере считает необходимость «постепенно утверждать свою стратегическую независимость, прежде всего — от США». ЕС нужно создать единые оборонные структуры для борьбы с терроризмом, защиты ключевой инфраструктуры, операций в киберпространстве и защиты внешних границ континента, поясняет он.

Наконец, Европе следует предложить демократическим государствам мира создать «новый альянс для защиты политической свободы, который бы не зависел от одних только США», говорится в статье. Целью этого альянса должно стать обеспечение многополярности в торговле, вопросах ядерного разоружения и экологии, пишет Бавере.

«Покончив с собой в ходе двух мировых войн, Европа с пятидесятых годов прошлого века перестроила себя на основе мира между Францией и Германией, законности и рынка, — подытоживает обозреватель Le Figaro. — Теперь же для неё снова наступил момент истины: она либо вновь перестроит себя в течение следующего десятилетия на базе суверенности и безопасности, либо будет вынуждена отказаться от свободы и от единства».