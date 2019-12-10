Bloomberg: «хороший Орбан» поведёт Румынию в ногу с Евросоюзом

Фамилия — единственное, что объединяет премьер-министров Венгрии и Румынии, пишет Bloomberg. Однако в отличие от своего коллеги-евроскептика Людовик Орбан пытается равняться на Брюссель и, по его собственным словам, «двигаться с той же скоростью, что и ЕС», отмечает издание.

Новый премьер-министр Румынии имеет общую фамилию с «антимигрантски настроенным» венгерским лидером Виктором Орбаном, но на этом их сходство и заканчивается. Людовик Орбан хочет вернуть свою страну в основное русло Евросоюза и отвергнуть популизм, «продвигаемый его однофамильцем», пишет Bloomberg.

Глава румынского правительства даже называет себя «хорошим Орбаном» из-за значительных идеологических расхождений с его венгерским коллегой. Вместе с тем он стремится сохранить близкие отношения с Будапештом, отмечает издание.

По мнению Bloomberg, румынскому Орбану предстоит многое сделать. Ведь предыдущее правительство страны скорее напоминало власти Венгрии или Польши, которые настолько раздражали ЕС, что столкнулись с беспрецедентными санкциями за нарушение демократических норм.

56-летний Орбан, пришедший к власти в ноябре, стремится покончить с практикой прошлой администрации. Она «смягчила наказания» для нечистых на руку чиновников, раздула бюджет и обложила банки «налогом на жадность».

Но новый премьер решил внести изменения и ускорить принятие собственных законов. Этот потенциально опасный подход даёт оппонентам Орбана множество возможностей отстранить от власти его правительство меньшинства в стране, «которая стала самым политически нестабильным государством ЕС за три десятилетия после падения коммунизма».

«Мы не можем рисковать и допускать разрозненный спор по этим столь необходимым изменениям в законодательстве, — сказал Орбан в интервью Bloomberg. — Но эта процедура должна использоваться разумно».

Прошлое социал-демократическое правительство Румынии не стеснялось тратить бюджетные средства. Оно неоднократно снижало налоги, увеличивало зарплаты госслужащим и минимальную оплату труда. В результате дефицит превысил допускаемый ЕС порог в 3%, а национальная валюта обесценилась.

«Рост расходов был абсолютно безрассудным. Конечно, нам нужны сокращения», — утверждает Орбан, который, если верить его налоговой декларации, является самым бедным премьером за всю историю Румынии.

Политик утверждает, что у него есть план по сокращению ненужных расходов и увеличению доходов, в том числе за счёт продажи пакетов акций в государственных компаниях. По словам премьер-министра, предупреждения Европейской комиссии о том, что в 2021 году дефицит достигнет 6%, не оправдаются.

Даже в этом случае утверждённое предыдущим правительством увеличение пенсии на 40% сохранится в 2020 году. Сокращение расходов — щекотливый вопрос, особенно на фоне выборов, запланированных на следующую осень.

Впрочем, остаётся открытой возможность проведения досрочных выборов — первых в истории Румынии. Благодаря им Орбан и его Либеральная партия могут укрепить свои позиции, получив большинство в парламенте.

«Досрочные выборы — это не пример невыполнимой миссии. Мы обсуждаем этот вопрос», — говорит Орбан, но признаёт, что партии, которые помогли ему прийти к власти, выступают против этой идеи.

Если ему удастся победить на выборах и остаться у власти, премьер столкнётся с более долгосрочными проблемами. Больницы, школы и дороги находятся в плачевном состоянии, что вызывает недовольство среди местного населения. Кроме того, многие румыны уезжают из страны в Западную Европу в поисках более высокого заработка, обращает внимание Bloomberg.

Пока же Орбан рассчитывает на укрепление связей с Брюсселем. Более того, он ожидает, что его страна примет общую валюту блока и войдёт в зону свободного передвижения, отмечает издание.

«Нам необходимо убедиться, что мы движемся с той же скоростью, что и ЕС. Мы должны быть уверены, что готовы присоединиться к зоне евро, а также отменить судебный надзор и быть допущенными в Шенген. Если мы останемся у власти, то план по присоединению в 2024 году выглядит вполне осуществимым», — считает Орбан.