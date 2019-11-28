Balkan Insight: Москва и Бухарест поссорились из-за «исторических фобий» румынского престола

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в связи с «неприемлемым» характером заявлений Москвы относительно речи принцессы Маргареты, передаёт Balkan Insight. При этом в России слова хранительницы престола считают «историческими фобиями» и «примитивными выводами».
Министр иностранных дел Румынии назвал «неприемлемыми» «обвинения» российского посольства в адрес румынской принцессы Маргареты в «исторических фобиях» после её выступления на приёме в честь дипкорпуса, сообщает Balkan Insight.
В румынском МИД вызвали посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, для того чтобы подчеркнуть «неприемлемый характер позиционирования российской дипломатической миссии» по данному вопросу. В ведомстве сочли, что позиция российской стороны может оказать «негативное воздействие на двусторонние отношения».
В своём выступлении 21 ноября в Бухаресте хранительница румынского престола не только осудила «одиозный» пакт Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией, но и поддержала «текущие усилия НАТО по защите союзников в Прибалтике».
«Но я спрашиваю себя, делаем ли мы достаточно?» — добавила принцесса Маргарета, призвав свою страну увеличить взносы в Североатлантический альянс и помнить, что «европейская безопасность неделима».
«Мы выучили этот урок по ужасам прошлого века», — приводит Balkan Insight слова дочери покойного короля Румынии Михая I.
При этом, по мнению принцессы, порицания заслуживают не только действия СССР в прошлом веке, но и «нападения» России на Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, а также «военное вторжение» на Ближний Восток в 2015 году.
В свою очередь в российском посольстве назвали слова «историческими фобиями» и «примитивными выводами», сформулированными на основе идей, «культивируемых со времён Старого Королевства».
В ведомстве также сочли, что стандарты принцессы соответствуют тем, которых придерживаются «создатели фейковых новостей» на Западе, передаёт Balkan Insight.
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