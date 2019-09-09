Defense News: Румыния и Болгария укрепляют армию и флот в пику «российской угрозе»

На фоне активизации действий России на Чёрном море Румыния и Болгария ускорили свои программы по модернизации вооружённых сил, пишет Defense News. Как отмечает портал, в связи с дестабилизацией региона Бухарест и София заменяют устаревшее советское оборудование на военную технику преимущественно европейского и американского производства.

На фоне всё более активных попыток России укрепить свой военный потенциал на Чёрном море Румыния и Болгария ускорили свои программы по модернизации вооружённых сил и замене советской техники на западное оборудование, пишет Defense News.

Заключив крупнейшие оборонные контракты в своей истории, Бухарест и София столкнулись с проблемой повышения военных расходов, так как на протяжении многих лет эта сфера не получала должного финансирования.

«2014 год стал поворотным для безопасности в Черноморском регионе, — заявил депутат румынского парламента от Национальной либеральной партии Джордже Скутару. — Российская аннексия* Крыма, война на востоке Украины, стремительное развитие российских средств ограничения и воспрещения боевого манёвра заставили Румынию принять конкретные меры для увеличения сдерживающих и оборонительных возможностей. При этом повышение военно-морского потенциала — это также одна из крупных задач, стоящих перед Румынией».

В рамках парирования действий России — своего «вероятного противника» — румынское правительство сообщило о своём намерении закупить четыре новых корвета класса Gowind производства французского концерна Naval Group и его румынского партнёра Santierul Naval Constanta.

В рамках этой сделки, которая обошлась Бухаресту в сумму €1,2 млрд, компании проведут модернизацию двух румынских фрегатов типа 22 — F-221 Regina Maria и F-222 Regele Ferdinand — а также построят ремонтную базу и центр подготовки.

«Кроме того, Румыния хочет приобрести противокорабельные ракетные установки, — отметил Скутару. — Ещё одна цель Румынии — это усиление разведывательного потенциала на Чёрном море. Бухарест хочет продемонстрировать свою решимость в плане укрепления оборонительных возможностей, внеся, таким образом, свою лепту в усилия НАТО по отбиванию у России желания вести деятельность в Черноморском регионе».

В самом верху списка пожеланий Румынии в сфере обороны — ракетные комплексы Patriot производства Raytheon, которые обойдутся Бухаресту в сумму $3,9 млрд, а также высокомобильные артиллерийско-ракетные системы и реактивные системы залпового огня с управляемыми снарядами Lockheed Martin стоимостью $1,25 млрд.

Вместе с тем российская активность на Украине оказала влияние и на оборонительную политику Болгарии. «Болгария полагает, что дестабилизация региона и незаконная аннексия Крыма ведут к долгосрочному нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе», — считает доцент факультета национальной и региональной безопасности Университета национального и мирового хозяйства в Софии Цветан Цветков.

Болгария также стремится усилить свои ВВС с помощью замены устаревших советских МиГ-29 на западные истребители, которыми, скорее всего, станут F-16 Block 70. Приобретение восьми машин этого типа уже одобрили как Совет министров, так и парламентский комитет по обороне. Оценочная стоимость сделки, которая тем не менее вызвала сопротивление со стороны болгарского президента Румена Радева, составляет $1,3 млрд.