Times: Румыния усиливает военное присутствие НАТО в Чёрном море

Румыния, обеспокоенная наращиванием военно-морского присутствия России в Чёрном море, собирается потратить €2,5 млрд на модернизацию военной базы, расположенной в 200 км к востоку от Бухареста. Как пишет The Times, база будет приведена в соответствие со стандартами НАТО: это будет «мини-город» для военных с детскими садами, спортивными клубами и госпиталем.
Румыния собирается потратить €2,5 млрд на модернизацию военной базы на Чёрном море в рамках противодействия усиливающемуся присутствию России в этом регионе. Как пишет The Times, авиабаза имени Михаила Когэлничану, расположенная примерно в 200 км к востоку от Бухареста, будет приведена в соответствие со стандартами НАТО, о чём свидетельствуют документы, опубликованные местными новостными сайтами. Там смогут разместиться до 10 тыс. военнослужащих и натовские самолёты F-35. Это будет «мини-город» для военных с детскими садами, спортивными клубами и госпиталем.
Как отмечает издание, данная база уже превратилась в центр возрастающей активности НАТО на Чёрном море, которое стало ключевым районом напряжённости между Россией и Западом. В 2014 году Москва начала наращивать своё военно-морское присутствие в Чёрном море. В ответ на это Румыния и Болгария попросили альянс усилить свою группировку в регионе.
В феврале этого года на авиабазу прибыли 500 американских военнослужащих. Там также размещается эскадрилья «Тайфунов» из состава британских ВВС, которые неоднократно поднимались по тревоге на перехват российской авиации.
Летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка России.
Советник МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что перспективы будущего саммита «не так светлы из-за того, что практические меры по осуществлению согласованных на саммите вопросов не принимаются на должном уровне».
Итальянская делегация прибыла в Крым с культурной миссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора первого русско-итальянского фестиваля-пленэра «Лигурийские сезоны на крымском побережье» Владимира Диханова.
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Москве, главным поединком которого станет бой между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым.
В общежитии на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.