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Times: Румыния усиливает военное присутствие НАТО в Чёрном море

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Румыния, обеспокоенная наращиванием военно-морского присутствия России в Чёрном море, собирается потратить €2,5 млрд на модернизацию военной базы, расположенной в 200 км к востоку от Бухареста. Как пишет The Times, база будет приведена в соответствие со стандартами НАТО: это будет «мини-город» для военных с детскими садами, спортивными клубами и госпиталем.
Times: Румыния усиливает военное присутствие НАТО в Чёрном море
Reuters

Румыния собирается потратить €2,5 млрд на модернизацию военной базы на Чёрном море в рамках противодействия усиливающемуся присутствию России в этом регионе. Как пишет The Times, авиабаза имени Михаила Когэлничану, расположенная примерно в 200 км к востоку от Бухареста, будет приведена в соответствие со стандартами НАТО, о чём свидетельствуют документы, опубликованные местными новостными сайтами. Там смогут разместиться до 10 тыс. военнослужащих и натовские самолёты F-35. Это будет «мини-город» для военных с детскими садами, спортивными клубами и госпиталем.

Как отмечает издание, данная база уже превратилась в центр возрастающей активности НАТО на Чёрном море, которое стало ключевым районом напряжённости между Россией и Западом. В 2014 году Москва начала наращивать своё военно-морское присутствие в Чёрном море. В ответ на это Румыния и Болгария попросили альянс усилить свою группировку в регионе. 
 
В феврале этого года на авиабазу прибыли 500 американских военнослужащих. Там также размещается эскадрилья «Тайфунов» из состава британских ВВС, которые неоднократно поднимались по тревоге на перехват российской авиации. 
 

 

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источник
Times Великобритания Европа
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