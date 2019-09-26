Junge Welt: «не заслуживает доверия» — НАТО отвергло предложение Москвы

Североатлантический альянс отверг предложение главы Кремля Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Как заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, эта инициатива Москвы попросту «не заслуживает доверия», сообщает Junge Welt.
НАТО отвергло предложение Российской Федерации ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, сообщает Junge Welt.
«Это предложение не заслуживает доверия», — заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
По её словам, Россия якобы уже разместила на границе со странами — членами НАТО ракеты «средней дальности» типа 9М729.
Оана Лунгеску также дала понять, что Североатлантический альянс сядет за стол переговоров только в том случае, если Российская Федерация докажет, что уничтожила эти ракеты, отмечает немецкое издание.
Что же касается предложения Москвы, то речь идёт о письме, адресованном государствам — членам западного военного блока, в котором глава Кремля Владимир Путин, собственно, и предложил в двухстороннем порядке отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности, поясняет Junge Welt.
С подобной инициативой российский лидер обратился и к Китайской Народной Республике, уточняет издание.
«Причина, почему Россия выступила с этим предложением, — конец Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Соединённые Штаты вышли второго августа при поддержке стран — членов НАТО», — напоминает Junge Welt.
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