National Interest: ненависть Гитлера к России превратила её в сверхдержаву

Адольф Гитлер был одержим идеей превратить Россию в огромную немецкую колонию, а русский народ — в рабов, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек. Однако его ненависть к Советскому Союзу превратила последний в сверхдержаву, а его безумие устранило всех конкурентов СССР, за исключением США.

Советский Союз по итогам Второй мировой войны потерял более 20 млн человек, и у Москвы мало поводов благодарить Адольфа Гитлера. Тем не менее ненависть руководителя Третьего рейха к России превратила последнюю в сверхдержаву, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Адольф Гитлер был одержим идеей превратить Россию в огромную немецкую колонию, а русский народ — в рабов. Вместо этого половина Германии была оккупирована Красной армией, «а её народ превратился в подданных Российской империи», утверждается в статье.

Когда рано утром 22 июня 1941 года 4 млн нацистских солдат пересекли советскую границу, они мечтали увидеть шпили Кремля. Вместо этого они запустили цепочку событий, которые до сих пор придают очертание всему миру.

Утверждать, что Россия не была великой державой до Гитлера, было бы глупо. Россия, по крайней мере с XVIII века, была страной-тяжеловесом с огромными богатствами, территориями и населением, исполином, достаточно сильным, чтобы уничтожить армию Наполеона, который также думал, что эта страна станет лёгкой добычей. Однако в настоящее время трудно понять, насколько иным был глобальный баланс сил почти 80 лет назад.

Так, в конце 1930-х годов у США армия была меньше, чем у Румынии. Британия, эсминцы которой ныне не способны плавать в тёплых водах, контролировала четверть поверхности Земли. Кроме того, считалось, что у Лондона был самый мощный в мире флот.

Францию, которую часто теперь высмеивают за готовность быстро сдаться, считали тогда обладательницей самой мощной сухопутной армии в Западной Европе. Германия, вооружённые силы которой теперь, по-видимому, едва функционируют, с 1870 года нагоняла ужас на своих соседей.

И тут же был Советский Союз, загадочный коммунистический колосс на глиняных ногах, который был истощён сталинскими чистками и который едва смог побороть крошечную Финляндию в 1939—1940 годах.

Не только Гитлер и его генералы считали, что Россия развалится, как карточный домик; даже британские и американские эксперты не ожидали, что Москва переживёт гитлеровский блицкриг.

Тем не менее в мае 1945 года Британия оказалась банкротом, Франция была опустошена, а немцы наблюдали за тем, как русские танки лязгают по обломкам Берлина. Как боксёр, окровавленный, но всё ещё торжествующий, именно Россия осталась на ногах и стала на более чем 40 лет одной из двух сверхдержав в мире.

Безумие Гитлера устранило всех конкурентов СССР, за исключением США. Мир 1939 года был многополярным, и за власть боролись несколько стран. К 1945 году было всего две сверхдержавы: Америка и Советский Союз. Другие соперники были разбиты, оккупированы или истощены.

Вот такое великое наследие оставил Гитлер России, подчёркивается в статье. Путинская Россия обладает лишь тенью военной мощи и глобального влияния СССР. Но сравните военную мощь и влияние сегодняшних Британии, Франции и Германии с тем, что было у этих стран в 1939 году, — и уже перестаёт казаться, что Россия в плохой форме.

Москва оказалась способна держать экспедиционные силы в Сирии в течение нескольких месяцев. НАТО, между тем, едва смогло собрать достаточно ресурсов, чтобы справиться в 2011 году с такой силой, как Ливия Муаммара Каддафи.

«Гитлер оставил после себя в Европе вакуум власти, который заполнила Россия. Стоило ли это жизней 20 миллионов человек — другой вопрос», — подытоживает свою статью для The National Interest обозреватель Майкл Пек.