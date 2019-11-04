Independent: в США уволили директора школы, ученик которой нарядился на Хеллоуин Гитлером

Директор американской школы, один из учеников которой пришёл на Хеллоуин в костюме Афольфа Гитлера, был отстранён от должности, передаёт The Independent. Представитель школьного округа Дэвис в штате Юта извинился за инцидент, осудив костюм, как пропаганду ненависти.

Директор и один из учителей начальной школы Криксайд в Юте, США, отстранены от должностей после того, как одному из учеников разрешили пройти на параде, посвящённом празднованию Хеллоуина, в костюме Адольфа Гитлера, сообщает The Independent.

Фотография школьника, нарядившегося в немецкого фюрера, появилась в социальной сети Facebook и вызвала шквал критики. В подписи к изображению было сказано, что ребёнок делал жест нацистского приветствия на глазах у школьников из национальных меньшинств.

В округе Дэвис, в который входит школа, извинились за инцидент, выразив серьёзное отношение к ситуации.

«Школьный округ Дэвис приносит свои извинения за то, что произошло вчера. Здесь не терпят речи, изображения или поведение, которые подражают ненависти в любой форме или пропагандируют её», — заявил представитель округа.

Своё возмущение выразила также Объединенная Федерация евреев Юты, осудившая ношение подобного костюма. Кроме того, там обратились к директорам и учителям школ с просьбой советовать родителям школьников не наряжать детей в оскорбительные костюмы.

«Почти все евреи и американцы считают Гитлера и нацистскую символику олицетворением худших проявлений ненависти, расизма и преступлений против человечества, — отметили в федерации. — Наряжать ребенка Гитлером неприемлемо и оскорбительно, и это никогда не должно предлагаться, разрешаться или допускаться».