TribLive
Trib: Американские школьники «украсили» выпускной альбом словами Сталина
В ежегодный альбом выпускников одной из школ Питтсбурга (штат Пенсильвания) были включены «оскорбительные цитаты» Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и лидера ИГ. Как сообщает TribLive, изречения были предложены самими учениками.
TribLIVE: Америке придется уступить России - но только ради Украины
По мнению американских политологов, США жестко отвечают на «агрессию России» на Украине, и этим лишь затягивают конфликт, заставляя украинский народ страдать. Чтобы избежать этого, Вашингтону стоит пойти с Москвой на диалог и признать ее права на Крым, правда, после повторного референдума. Взамен НАТО должно гарантировать, что не продолжит расширять границы и откажет в членстве Украине, пишет TribLIVE.
Болтон: Американские санкции толкнут Киев в объятия Путина
Введение экономических санкций против руководства Украины будет лишь способствовать сближению Киева с Москвой, пишет бывший постпред США в ООН Джон Болтон. В своей статье на сайте TribLive политик рекомендует Вашингтону принять Украину в НАТО и «перезагрузить» отношения с Россией с помощью новых элементов ПРО в Европе.
TribLive: Путин и Асад насмехаются над нерешительным Обамой
Чересчур «почтительная» внешняя политика Барака Обамы привела к тому, что теперь Владимир Путин и Башар Асад «насмехаются» над его нерешительностью, полагает TribLive. Москва проводит испытания новых ракет, в нарушение договора 1987 года об их запрете, а Дамаск, спустя почти полгода после женевских договоренностей, все еще контролирует 95% своего химоружия.