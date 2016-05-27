Trib: Американские школьники «украсили» выпускной альбом словами Сталина В ежегодный альбом выпускников одной из школ Питтсбурга (штат Пенсильвания) были включены «оскорбительные цитаты» Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и лидера ИГ. Как сообщает TribLive, изречения были предложены самими учениками. 27 мая 2016 TribLive

TribLIVE: Америке придется уступить России - но только ради Украины По мнению американских политологов, США жестко отвечают на «агрессию России» на Украине, и этим лишь затягивают конфликт, заставляя украинский народ страдать. Чтобы избежать этого, Вашингтону стоит пойти с Москвой на диалог и признать ее права на Крым, правда, после повторного референдума. Взамен НАТО должно гарантировать, что не продолжит расширять границы и откажет в членстве Украине, пишет TribLIVE. 14 декабря 2014 TribLive

Болтон: Американские санкции толкнут Киев в объятия Путина Введение экономических санкций против руководства Украины будет лишь способствовать сближению Киева с Москвой, пишет бывший постпред США в ООН Джон Болтон. В своей статье на сайте TribLive политик рекомендует Вашингтону принять Украину в НАТО и «перезагрузить» отношения с Россией с помощью новых элементов ПРО в Европе. 10 февраля 2014 TribLive