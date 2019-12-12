SZ: «нерешительность» Брюсселя помогает Путину подрывать единство ЕС

Парижский саммит в нормандском формате для Владимира Путина стал возможностью продемонстрировать свою готовность к переговорам, не делая при этом никаких уступок, пишет журналистка Зильке Бигальке в своей статье для Süddeutsche Zeitung. Бигальке отмечает, что Путин может позволить себе такую позицию ввиду всё меньшей зависимости от «доброй воли» Европы. Путин считает, что Брюсселю не хватает решимости, поэтому ЕС должен сплотиться и предъявить российскому лидеру более жёсткие требования.

На Парижском саммите «нормандской четвёрки» лишь только Владимир Путин получил то, что хочет, пишет журналистка Зильке Бигальке в своей статье для Süddeutsche Zeitung. По мнению Бигальке, Путина устраивает продолжение конфликта на восточной Украине, и он будет поддерживать мир лишь тогда, когда это будет выгодно России.

Как считает Бигальке, Путин по-своему трактует Минские соглашения и делает это для того, чтобы продвинуть свои интересы с благословения Запада и сохранить контроль над регионом, принадлежащем Украине. При этом автор пишет, что российскому президенту неважно, установится ли на востоке Украины хрупкий мир, или же там будет протекать «холодный» или «горячий» конфликт — главное, чтобы уровень нестабильности был достаточен для недопущения вхождения Украины в НАТО и ЕС.

Впрочем, учитывая все обстоятельства, основанием для надежд является сам факт встречи в «нормандском формате», отмечает Бигальке. Автор пишет, что парижский саммит для Путина был возможностью продемонстрировать готовность к переговорам, не делая при этом уступок. В следующий раз, от Путина нужно потребовать больше, считает автор, поскольку до сей поры российский президент вёл себя таким образом ввиду всё меньшей зависимости от европейской «доброй воли». После 2014 года Путину удалось вывести Россию из международной изоляции — в том числе, благодаря «пробелам» оставленным Западом.

В стратегическом плане Путин воспринимает ЕС лишь как «придаток» США, пишет Бигальке, а также считает, что Брюссель политически «нерешителен»: ввиду этого российский президент предпочитает вести переговоры с отдельными странами. Таким образом, Путин может, помимо прочего, и дальше подрывать сполчённость ЕС. Именно поэтому, со стороны Европы важно проявлять больше единства при взаимодействии с Путиным, считает Бигальке.