«Только укрепит позиции Ирана»: экс-глава МИД ФРГ ставит на победу Тегерана после убийства Сулеймани

После ликвидации Касема Сулеймани баланс сил в Ираке, безусловно, сложится не в пользу США, утверждает в статье для Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, именно Тегеран станет победителем, если договор о размещении войск США в Ираке будет расторгнут. «Убийство же иранского генерала в конечном счёте не ослабит, а только укрепит позиции Ирана в Ираке», — убеждён экс-глава МИД ФРГ.
После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке Соединённые Штаты и Иран «словно лунатики» могут развязать друг с другом войну, пишет в статье для немецкой газеты Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
«Момент как в 1914 году: никто не хочет войны, но она случится, поскольку международная и региональная дипломатия оказалась несостоятельной и никто не вмешивается», — поясняет экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Более того, «нет никаких сомнений» в том, что в следующие недели и месяцы Тегеран примет ответные меры, уверяет Габриэль.
Впрочем, даже и «без большой войны» целенаправленное убийство Сулеймани будет иметь политические последствия, которые «причинят ущерб» Соединённым Штатам и Европе, убеждён бывший министр иностранных дел Германии.
При этом, по словам Зигмара Габриэля, баланс сил в Ираке, безусловно, сложится не в пользу США, а Ирана.
Так, например, напоминает экс-глава МИД ФРГ, сразу после покушения на Сулеймани, в ходе которого также погиб высокопоставленный иракский военный, премьер-министр Ирака дал отчётливо понять, что подобный «противоречащий международному праву акт» скажется на американо-иракских соглашениях.
«Именно Иран станет победителем, если договор о размещении войск США в Ираке будет расторгнут, и американское присутствие в этой стране сократится. Убийство же генерала Сулеймани в конечном счёте не ослабит, а только укрепит позиции Ирана в Ираке», — констатирует в статье для Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
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