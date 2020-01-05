CNN: Трамп пригрозил нанести «очень сильный и быстрый удар» по 52 иранским объектам

Дональд Трамп сообщил, что США выбрали 52 иранские мишени, которые могут быть атакованы, если Тегеран решит предпринять враждебные действия против американских граждан или объектов, сообщает CNN. Примечательно, что в качестве возможных целей американский президент указывает культурные объекты Исламской республики, отмечает телеканал.

Накануне Дональд Трамп провёл «самую важную красную черту» за время своего президентства. В серии твитов он пообещал принять определённые ответные меры против Ирана, если страна решит «провести атаки против американцев или американских объектов», сообщает CNN.

«Мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад, — написал американский президент США в своём микроблоге. — Некоторые (выбранные объекты. — ИноТВ) — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры».

«И по этим мишеням, и по самому Ирану БУДЕТ НАНЕСЁН ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ И СИЛЬНЫЙ УДАР, — предупредил Трамп. — США больше не хотят слышать угроз!»

Незадолго до публикации твитов президента Белый дом формально уведомил конгресс о военной операции в Багдаде, в результате которой был убит военный командир Исламской республики Касем Сулеймани, отмечает телеканал.

Администрация Трампа утверждает, что хочет разрядить обстановку в регионе. Однако угроза Трампа нанести удар по иранским объектам, весьма вероятно, настроит против США даже тех иранцев, которые не поддерживают правительство.

Весьма необычно и то, что американские власти выбирают в качестве мишени культурные, а не военные объекты. По мнению критиков, подобные действия могут идти вразрез с международным правом, обращает внимание CNN.

«Как бы то ни было, мне трудно поверить, что Пентагон предоставит Трампу варианты целей, которые включают иранские культурные объекты, — написал в Twitter Колин Кэл, бывший заместитель помощника президента Барака Обамы и советник по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. — Трампа, возможно, не волнуют законы войны, но они волнуют планировщиков и юристов Министерства обороны ... и удар по культурным объектам — это военное преступление».

В администрации Трампа считают, что Тегеран может отомстить за убийство Сулеймани «в течение недель». Между тем, по сведениям телеканала, военные и разведывательные ведомства США напряжённо обсуждают, собирается ли Иран нанести ответный удар в ближайшие дни или подождёт некоторое время.

Ранее глава Белого выступал с «расплывчатыми угрозами» в адрес Ирана и Северной Кореи. Но его новая серия твитов явно отличается от предыдущих предупреждений, так как содержит более детальную информацию и следует за «самым важным военным действием его президентства», подчёркивает CNN.