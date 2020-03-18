MEMO: Помпео обвинил Москву в гибели «десятков» турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия во время своих военных операций в Сирии уничтожила «десятки» турецких военнослужащих, сообщает Middle East Monitor. Как подчёркивает журналист издания, слова Помпео стали первым прямым обвинением в адрес Москвы по поводу гибели турок со стороны Вашингтона — сама Анкара ранее заявляла, что авиаудар, в ходе которого были убиты её военные, нанесли сирийские войска.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции в Госдепе: Вашингтон убеждён, что Россия в ходе своей военной операции в Сирии уничтожила «десятки» турецких военнуслужащих, сообщает Middle East Monitor со ссылкой на информагентства. По данным издания, Помпео подчеркнул, что США будут и дальше оказывать поддержку Турции как своему союзнику по НАТО.

Как отмечается в материале MEMO, в ходе какого конкретного инцидента были уничтожены упомянутые турецкие военные, Помпео уточнять не стал. Между тем, заявления госсекретаря стали первым прямым обвинением Вашингтона в адрес Москвы по поводу гибели турок, пишет автор статьи.

В прошлом месяце в сирийской провинции Идлиб в ходе авиаудара, который, как заявляла тогда Анкара, нанесли правительственные силы Сирии, погибли по меньшей мере 34 турецких солдата, напоминает журналист MEMO. Удар, ставший самым тяжким по единовременным потерям нападением на турецкие войска почти за тридцать лет, был нанесён после того, как сирийские войска при поддержке Москвы развернули операцию по захвату Идлиба, остающегося последней «цитаделью повстанцев» в стране, пишет он. Чтобы сдержать сирийские силы, Турция была вынуждена начать контрнаступление, отмечает автор.

Обострение ситуации в Идлибе не только спровоцировало исход из региона почти миллиона беженцев, но и подтолкнуло Турцию и Россию, которые поддерживают в сирийском конфликте противоборствующие стороны, к грани прямого столкновения, говорится в материале MEMO. Тем не менее, 5 марта Анкара и Москва договорились о перемирии, которое пока «в целом соблюдается», отмечается в статье.