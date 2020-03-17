Times: США обвинили Британию в «непреднамеренном» убийстве гражданских в Ираке и Сирии

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ утверждает, что бомбардировки британских ВВС привели к жертвам среди мирного населения в Ираке и Сирии. Лондон отрицает эти обвинения, утверждая, что за более чем 1700 рейдов в регионе погиб только один некомбатант.

Существуют достоверные доказательства того, что британские авиаудары в Ираке и Сирии привели к гибели гражданского населения. С таким заявлением выступила возглавляемая США военная коалиция, которая ведёт борьбу с «Исламским государством»*, пишет The Times.

Эта оценка противоречит утверждениям Минобороны Соединённого Королевства, что за шесть лет проведения операции британская армия убила только одного мирного жителя. Согласно официальной статистике, в результате авианалётов Королевских ВВС в этих двух ближневосточных странах были уничтожены более 4 тыс. исламистов и порядка 300 боевиков получили ранения.

Но представители Совместной объединённой оперативной группы настаивают, что полученные ими данные рисуют другую картину. По их информации, только в результате трёх авиаударов в Сирии и Ираке ВВС Британии «непреднамеренно убили» 15 гражданских.

В расследовании коалиции делается вывод, что Британия «приняла все возможные меры предосторожности и решение о проведении ударов соответствовало закону о вооружённых конфликтах». Но несмотря на это, в результате погибли мирные жители.

Лондон признаёт, что его ВВС совершили три рейда, упомянутые в расследовании. Но он отрицает, что среди этих «успешно поражённых целей» могли оказаться гражданские. Более того, британские власти ссылаются на собственный доклад и настаивают, что погибшие «с большой долей вероятности» были боевиками ИГ.

Эти противоречащие друг другу выводы поднимают вопрос о подходе Британии к оценкам результатов своих авиаударов и о высокой планке определения жертв среди мирного населения, заданной Минобороны страны. Критики давно высказывали сомнения относительно того, что в результате более чем 1700 рейдов Королевских ВВС, которые в том числе приходились на густонаселённые городские районы, был убит только один мирный житель.

По данным некоммерческой организации Airwars, с 2014 года в Ираке и Сирии погибли почти 30 тыс. гражданских. Совместная объединённая оперативная группа, во главе которой находятся США, признала свою ответственность за смерть 1300 мирных жителей, большинство которых стали жертвами американских авианалётов.

«Между коалицией и Лондоном возникает огромная пропасть, когда необходимо установить, нанесли ли действия Королевских ВВС непреднамеренный ущерб гражданским лицам. Высокопоставленные чиновники Министерства обороны говорят нам, что требуют «неопровержимых фактов». Эту планку почти невозможно преодолеть, и она противоречит собственному подходу «соотношение вероятностей», которого придерживается возглавляемая США коалиция», — считает директор Airwars Крис Вудс.

«Мы всегда стремимся свести к минимуму риск жертв среди гражданского населения с помощью нашего строгого подхода к определению целей. Но этот риск никогда нельзя устранить полностью. Особенно с учётом безжалостного и бесчеловечного поведения противника, который среди прочего специально использует людей в качестве живого щита», — заявляет официальный представитель Минобороны Великобритании.