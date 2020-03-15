N-TV: немецкий политик призвал ЕС сотрудничать с Эрдоганом и говорить с Путиным на языке силы

В то время как Россия и Турция начинают совместное патрулирование скоростной трассы в Идлибе, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал Европу к сотрудничеству с президентом Эрдоганом. Политик считает необходимым привлечь Москву к поиску политического решения, но подчёркивает, что говорить с Путиным надо на его языке — языке силы. Также он советует не забывать о санкциях, сообщает немецкий телеканал N-TV.

С воскресенья Россия и Турция начинают совместное патрулирование последнего крупного оплота мятежников в Сирии — города Идлиб — вдоль важной скоростной трассы, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Об этом Москва и Анкара договорились больше недели назад.

Согласованное тогда же перемирие в регионе держится с тех пор. В сирийской гражданской войне Россия поддерживает правительство, в то время как Турция выступает на стороне мятежников, отмечается в материале.

15 марта сирийскому конфликту исполняется девять лет: в тот же день в 2011 году люди в Дамаске впервые вышли на протесты против президента Башара Асада. Тогда сирийские власти использовали силу для разгона демонстрации. Впоследствии противостояние переросло в опустошительную гражданскую войну.

Окрестности Идлиба на северо-западе Сирии — последний крупный оплот мятежников. Лидирующие позиции там занимает приближённая к «Аль-Каиде»* группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»**. Также на стороне боевиков сражаются и вооружённые группы «умеренных» мятежников. В прошлом году сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и лояльного Ирану ополчения начали наступление на Идлиб. За прошедшие недели они смогли отвоевать важные территории, напоминает немецкий телеканал.

Соглашение между Россией и Турцией предусматривает перемирие, а также совместное патрулирование так называемого коридора безопасности вдоль трассы М4, которая проходит через территории мятежников. Оба государства, покровительствующие местным участникам конфликта, намерены создать совместные координационные центры для наблюдения за выполнением перемирия.

Удары с воздуха, бои и наступление правительственных войск привели к тому, что миллионы людей обратились в бегство, уверяет N-TV. Организации по оказанию помощи говорят о гуманитарной катастрофе. Не хватает продовольствия, жилья, ресурсов для обогрева, медицинского обслуживания. Марианна фон Цан из организации World Vision заявила немецким журналистам, что авиаударов стало меньше, но люди боятся возвращаться в свои города и дома, потому что не верят в перемирие. Зимой многие замёрзли в импровизированных лагерях. Система здравоохранения подорвана. Медицинское обслуживание осуществляется, в основном, организациями по оказанию помощи. В труднодоступных районах есть мобильная скорая помощь, но ощущается нехватка медикаментов и персонала.

На фоне тяжёлого положения в Сирии председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген высказался за дальнейшее сотрудничество с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Или мы будем работать по этому вопросу вместе с Турцией, или люди в их нужде однажды придут к нам», — написал Рёттген в своей статье, опубликованной воскресным изданием Welt am Sonntag.

По мнению политика, Европа должна «в тандеме с США или одна» начать инициативу по стабилизации ситуации в Идлибе. «Для этого она должна неизбежно привлечь Россию к политическому решению, — подчеркнул Рёттген. — Если мы хотим повлиять на образ действий Путина, мы должны говорить его языком — это язык силы. Санкции тоже должны быть вариантом, если мы хотим, чтобы Путин вернулся за стол переговоров».

Уполномоченный ООН по Сирии Гейр Педерсен написал в Twitter о том, что страдания сирийского народа превосходят всё, что только можно представить. Сирийцы сталкиваются с нарушением прав человека, преступлениями, разрушениями и нищетой «монументального масштаба».

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за девять лет с начала войны в Сирии родилось около 4,8 млн детей. Ещё миллион появились на свет в лагерях беженцев за пределами страны. За пять лет с 2014 года, когда начали вести подсчёты жертв войны, погибло не менее 9 тыс. детей. Почти 5 тыс. детей, некоторые в возрасте всего семи лет, стали солдатами, сообщает N-TV со ссылкой на ЮНИСЕФ.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.