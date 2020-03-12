DS: позитивные и конструктивные — министр обороны Турции о переговорах с Россией по Идлибу
Из-за военных действий в этом регионе Турцию наводнили беженцы. Сейчас Турция принимает на своей территории 3,7 млн сирийских беженцев, и её возможности исчерпаны, уверяют турецкие чиновники. Как пишет Daily Sabah, турецким военным приходится находиться на сирийской земле, чтобы защищать население и предотвратить продвижение сил Дамаска. Несмотря на это, Анкара старается вести переговоры с Россией, пытаясь найти политическое решение конфликта.
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