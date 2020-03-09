Times: Эрдоган требует у ЕС больше денег на сдерживание волны мигрантов

На переговорах с Евросоюзом Реджеп Тайип Эрдоган потребует большую финансовую поддержку в обмен на урегулирование критической ситуации с беженцами на турецко-греческой границе, считает The Times. Издание отмечает, что многие европейские политики обвиняют президента Турции в шантаже и использовании мигрантов в качестве рычага давления, но некоторые готовы пойти на компромисс.

Президент Турции Эрдоган направляется в Брюссель на переговоры и, по предположению The Times, потребует сотни миллионов евро от Евросоюза в обмен на остановку потока мигрантов, которые собираются на границах с Грецией. Европейским лидерам необходимо спасти договор, чтобы не менее 4 млн беженцев остались в Турции, однако они не хотят уступать «шантажу», как называют условия Анкары дипломаты ЕС.

Как рассказывает издание, за последние две недели греческие пограничники сдерживают наплыв более чем 38 тыс. мигрантов преимущественно из Ирана, Пакистана и Афганистана. Многих из них привезли на автобусах, предоставленных турецкими горсоветами. Ситуация на границе остаётся напряжённой: в выходные власти Греции опубликовали ночную сьёмку того, как турецкие войска используют бронетранспортёр для разрушения приграничной стены в районе села Кастанеэ в 300 милях (483 км) к северо-востоку от Афин. На другом видео видно, что туркам помогают сотни мигрантов, которые тянут за прикреплённые к транспортёру верёвки и цепи. Турецкие солдаты при этом стреляют в сторону Греции холостыми патронами, бросают светошумовые гранаты и используют слезоточивый газ. В приграничной зоне начались пожары, которые добавились к едкому дыму после попыток сломать ограждение.

Отмечается, что Эрдоган пригрозил «открыть двери» сотням тысяч беженцев, если Европа не согласится на его условия. По его словам, ЕС не выполнил условия сделки 2016 года, когда Турция обещала усилить контроль на границе в обмен на €6 млрд финансовой помощи. Также не был реализован проект безвизового режима, для которого турецкому правительству было необходимо реформировать закон о терроризме и включить биометрические данные (фотографии и отпечатки пальцев) в свои паспорта.

Евросоюз, со своей стороны, обвиняет Турцию в провоцировании кризиса и использовании мигрантов в качестве рычага давления на переговорах. Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью Der Standatd заявил, что Эрдоган использует столкновения на границе для того, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны: волатильной валюты и проигранных муниципальных выборах в Стамбуле и Анкаре.

Тем не менее, по мнению британской газеты, у сторон может найтись возможность для достижения компромисса. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок объявили, что готовы поддержать требования Турции создать гуманитарную «безопасную зону» вокруг сирийского Идлиба. Хан в интервью также указал, что ЕС может направить на помощью Анкаре дополнительные €500 млн, однако намекнул, что в случае неуступчивости Эрдогана эти деньги отправятся в Ливан или Иорданию.

Что касается Греции, прошлым летом там пришёл к власти новый премьер-министр Кириакос Мицотакис, который, в отличие от своего либерального предшественника, менее охотно идёт на компромисс по неевропейской миграции. На прошлой неделе его правительство объявило, что на месяц перестаёт принимать новые заявления о предоставлении убежища, а на выходных Мицотакис объявил сделку с турками по беженцам «мёртвой». В интервью CNN он называл сложившуюся ситуацию «намеренной попыткой Турции использовать беженцев и мигрантов в качестве политических пешек, преследуя свои собственные интересы».

Опубликованный вчера опрос в ежедневной афинской газете Proto Thema показал, что 90% греков поддерживают то, как администрация Мицотакиса справляется с кризисом, а 80% предлагают ужесточить меры против Турции. Критики правительства предупреждают, что такая жёсткая позиция является прикрытием для правых, которые стали с оружием патрулировать границы по ночам. Бывший министр обороны Евангелос Апостолакис считает, что «вмешательство местного населения» может быть опасно, потому что они «не прошли обучение и не знакомы с правилами применения оружия». «Этот вопрос вызывает серьёзную обеспокоенность, потому что гражданские лица не должны играть роль местных шерифов», — приводит его слова The Times.