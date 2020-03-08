Bild: в ЕС потребовали от Эрдогана прекратить «шантаж» беженцами

Действия Турции, открывшей сирийским беженцам путь в Европу, являются шантажом и должны быть прекращены, пишет Bild, ссылаясь на слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана. Хан отметил, что ЕС по-прежнему готов оказывать Турции финансовую помощь в содержании беженцев, однако её объёмы будут значительно сокращены.

На греческо-турецкой границе по-прежнему находятся тысячи беженцев, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган открыл им путь в Европу, пишет Bild.

В ЕС недовольны действиями турецкого лидера: еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан назвал политику Анкары «шантажом» и призвал к её прекращению. Кроме того, Хан отметил, что в Брюсселе готовы к тому, чтобы оказывать Турции дальнейшую финансовую помощь в содержании беженцев, однако её объёмы будут значительно меньше, чем в предыдущей сделке по беженцам. Как сообщает издание, в понедельник Эрдоган прибудет в Брюссель для переговоров. Кроме того, Хан подтвердил готовность ЕС участвовать в восстановлении сирийской провинции Идлиб.

Bild напоминает, что ЕС и Турция заключили сделку по беженцам в 2016 году: по её условиям, Анкара обязалась забрать на свою территорию всех беженцев с островов Эгейского моря, а также принимать меры против нелегальной миграции. Взамен ЕС пообещал Турции финансовую помощь, упрощение визового режима и модернизацию таможенного союза.

В минувшую пятницу греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил о том, что сделка по беженцам «больше не действует». Кроме того, Греция обвинила Турцию в том, что она использует беженцев в качестве политического оружия. Раннее о том, что старая сделка между ЕС и Турцией провалилась, высказывалась лидер немецкой партии «Зелёных» Анналена Бербок.