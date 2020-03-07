Daily Mail: из-за потока мигрантов на границе Турции и Греции могут появиться «джунгли» Кале

Палаточный лагерь мигрантов в Турции, появившийся близ её границы с Грецией у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле, может превратиться в подобие так называемых джунглей Кале, пишет Daily Mail. Происходит это на фоне того, как тысячи беженцев ожидают своего шанса пробраться в Европу.

Афины заявили, что за неделю количество попыток незаконного проникновения на греческую территорию резко увеличилось до 35 тыс. При этом власти Греции обвиняют Анкару в том, что последняя используют беженцев в качестве пешек в своей игре.

И по мере того как на турецкой стороне границы начали появляться палатки, возникли опасения, что тут может образоваться поселение наподобие другого палаточного лагеря — «джунглей», существовавших в своё время близ французского города Кале.

Греческие официальные лица полагают, что турецкие власти сами свезли тысячи мигрантов к общей границе, побуждая людей брать её штурмом.

Как итог, столкновения с мигрантами становились всё более ожесточёнными, и даже появлялась информация о том, что греческие пограничники для сдерживания беженцев использовали не только холостые, но и боевые патроны, а также слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

По мнению греческих властей, Турция манипулирует мигрантами «как пешками», чтобы оказать таким образом дипломатическое давление на Европу.

А совсем недавно ситуация стала ещё более напряжённой, когда Анкара заявила о переброске к границам своих специальных сил, чтобы не позволить греческим пограничникам мешать мигрантам пересекать границу.

Всё это произошло на фоне того, как лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. И это может помочь ослабить нынешний миграционный кризис.

Как напоминает Daily Mail, турецкий президент ранее пытался заручиться поддержкой своих европейских союзников, чтобы удержать под своим контролем Идлиб, последний оплот сирийской оппозиции, однако его призывы не были услышаны. Всё это подтолкнуло его открыть турецкие границы со странами Европы, чтобы оказать тем самым давление на европейских лидеров.