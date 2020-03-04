Le Figaro: двуличный Эрдоган пытается втянуть Европу в открытый военный конфликт с Россией

Открытие Эрдоганом турецкой границы для беженцев представляет собой угрозу для безопасности в Европе, однако оно не так опасно, как почти неприкрытая цель Эрдогана, считает тунисский философ и журналист Мезри Хаддад. В статье для Le Figaro он пишет, что «турецкий автократ» пытается втянуть Запад в открытый военный конфликт с Россией в Сирии, и за его действиями и мотивами скрывается опасный панисламистский и неоосманский проект.

Президент Турции Эрдоган снова взялся за миграционный шантаж и открыл сухопутные и морские границы с Грецией для тысяч беженцев, в рядах которых могут быть террористы, которые сбрили бороды и сняли паранджу, считает тунисский философ и журналист Мезри Хаддад. Именно они являются его силами сдерживания, «его человеческим трубопроводом, который призван подчинить Европейский союз его панисламистским и экспансионистским декретам», пишет Хаддад в статье для Le Figaro.

Причиной нового миграционного кризиса стало освобождение провинции Идлиб, одного из последних бастионов террористов, который режим Эрдогана поддерживает с самого начала «арабской весны».

«Идлиб же представляет собой нечто вроде аванпоста турецких вспомогательных сил — джихадистов — на сирийской территории. В оправдание защиты этих террористов турецкий автократ приводил оборонные и даже гуманитарные аргументы. На самом деле всё это — обман со стороны Эрдогана, который сам не даёт сирийцам вернуться в свои деревни, превращая их в разменную монету и рычаг давления на Европу», — пишет автор статьи.

Эрдоган, считает Хаддад, попытался оправдать свой план оккупации сирийских территорий, заставив европейцев поверить, что они хотят не допустить нашествия тысяч сирийских беженцев и поэтому должны доверить Турции удержание этих людей в Идлибе и Алеппо. Но европейское руководство больше не позволит так просто себя обмануть: хотя ему потребовалось немало времени, чтобы понять ситуацию, сейчас оно знает, что турецкий режим установил тесные связи с главными террористическими организациями.

Но открытие турецкой границы не только представляет собой угрозу для безопасности и гражданского мира в Европе. Оно далеко не так опасно, как почти неприкрытая цель Эрдогана: втянуть Европу в открытый военный конфликт с российско-сирийской осью. Он проявляет двуличие и не чурается противоречий. С одной стороны, он покупает ракеты, которые представляют потенциальную угрозу для ЕС и НАТО. С другой стороны, он требует от европейских стран поддержать его в борьбе с Сирией и её российскими союзниками во имя трансатлантического альянса, который обязывает государства-подписанты оказывать содействие и помощь любому другому члену в случае угрозы или агрессии.

Главная проблема в том, что Турция — не жертва агрессии. Она агрессор по отношению как к Сирии, где она стремится сохранить свои вспомогательные войска из террористов, так и к Греции, на которую она сбросила миграционную бомбу, что равносильно объявлению войны.

«За всеми нынешними действиями и мотивами Эрдогана скрывается опасный панисламистский и неоосманский проект. Необходимо раскрыть его и вести с ним борьбу», — заключает Мезри Хаддад.