Daily Sabah: «зеркальный ответ» — Турция разместит в Сирии ЗРК собственного производства

Турция планирует разместить в Сирии системы ПВО малой и средней дальности собственного производства, сообщает Daily Sabah. Они будут задействованы против войск Дамаска и поддерживаемых Ираном ополченцев. По словам Анкары, развёртывание новых ЗРК — это «зеркальный ответ» на убийство её солдат 27 февраля.
Турция собирается разместить в Сирии системы ПВО малой и средней дальности собственного производства, сообщает Daily Sabah. Об этом заявил глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир.
ЗРК малой дальности Hisar-A будут развёрнуты через неделю, а вскоре после этого — Hisar-O средней дальности. Обе системы — плот совместной разработки турецких концернов ASELSAN и ROKETSAN. Они будут задействованы на северо-западе провинции Идлиб в рамках операции «Весенний щит», направленной против войск Дамаска и поддерживаемых Ираном ополченцев. По словам Анкары, это «зеркальный ответ» на убийство её солдат 27 февраля.
Ракеты систем Hisar разработаны для защиты военных объектов, портов и солдат от воздушных угроз, объясняет Daily Sabah. Успешные испытания Hisar-A прошли в марте 2019 года. В последнее время Турции удалось добиться существенных военных успехов в небе над Идлибом. В ходе воздушных операций войска используют беспилотные устройства, а также комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства. К тому же ВВС Турции удалось сбить над Идлибом два сирийских истребителя российского производства, отмечает издание. Анкара также заинтересована в развёртывании в регионе американских систем ПВО большой дальности Patriot.
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