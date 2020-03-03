Неназванный дипломат рассказал Le Figaro об услуге «царя Путина султану Эрдогану»

Турция смогла в конце недели нанести удар по сирийским войскам в Идлибе лишь потому, что Россия ей это позволила, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на дипломата ООН, пожелавшего остаться неизвестным. По словам дипломата, открыв небо для турецких беспилотников, Владимир Путин позволил Реджепу Эрдогану «не потерять лицо» и при этом смог уберечь жизни российских военных.

Пока Турция продолжает укреплять позиции вокруг сирийской провинции Идлиб, сирийская армия под прикрытием российской авиации в понедельник вновь вошла в «стратегически важный» город Серакиб, пишет Le Figaro. Как напоминает корреспондент французского издания, именно этот населённый пункт, расположенный в 30 км к востоку от столицы провинции — города Идлиб, — в четверг был захвачен протурецкими повстанцами, которые спустя несколько часов попали под «российские авиаудары»; из-за гибели в результате этих ударов 34 турецких военнослужащих «Москва и Анкара оказались на пороге войны». Серакиб расположен на пересечении двух дорожных магистралей, контроль над которыми стремится вернуть Дамаск: одна их них ведёт в крупный северный город Алеппо, другая же — в расположенную на средиземноморском побережье Латтакию, считающуюся «вотчиной семейства Асадов», пишет автор.

По данным Le Figaro, сообщалось, что сирийская армия сумела снова захватить Серакиб по итогам «ожесточённых столкновений», в результате которых погибли по крайней мере 23 «повстанца и исламиста»; вместе с тем, как заявил представитель повстанцев, Дамаск контролирует лишь часть города. «Довольно удивительно, что сирийская армия, которая с четверга подвергается мощным ударам, умудрилась за какие-то четыре дня вернуть Серакиб», — выразил в интервью Le Figaro свои сомнения по поводу официальной позиции Дамаска сирийский оппозиционер Самир Айта, проживающий во Франции. Между тем, есть и ещё одна важная деталь — в понедельник в город вошли российские военные полицейские, что стало «предостережением как для Турции, так и для подчиняющихся ей повстанцев», подчёркивает корреспондент французского издания.

Задействовав десятки ударных беспилотников начиная с пятницы, Анкара смогла укрепить в некоторых районах положение протурецких повстанцев, уничтожив при этом «десятки сирийских военных центров, а также военный аэродром в районе Алеппо и несколько десятков танков, гаубиц, РСЗО и комплексов ПВО», говорится в материале Le Figaro. По мнению автора статьи, приведённые турецкими властями цифры — те заявляют, что «нейтрализовали» 2212 сирийских военных, — скорее всего сильно преувеличены, однако потери сирийской армии, по всей видимости, исчисляются сотнями. В воскресенье, объявив о старте своей операции «Щит весны», турецкая армия также сбила два сирийских бомбардировщика Су-24. «Всего за несколько часов Турция нанесла сирийской армии в одном Идлибе больший урон, чем многолетнее восстание на всей территории страны», — прокомментировал ситуацию в Twitter «сирийско-британский аналитик» Дэнни Макки.

Турция впервые так масштабно применила свои ударные беспилотники в рамках сирийского конфликта, однако это произошло лишь потому, что ей «дала зелёный свет хозяйка сирийского неба — Россия», констатирует журналист Le Figaro. Как сообщил в интервью изданию на условиях анонимности дипломат из ООН, следящий за ситуацией в Сирии, возможность использовать беспилотники президент Турции Реджеп Эрдоган получил в качестве «уступки» со стороны российского лидера Владимира Путина во время их телефонных переговоров в пятницу утром. «Султан Эрдоган так сердился, что царю Путину пришлось уступить ему немножко места, чтобы он мог спасти репутацию», — заявил собеседник издания. По словам дипломата, «Путин дал Эрдогану 72 часа на использование сирийского воздушного пространства без вмешательства со стороны России».

Между тем, этот «льготный период», который позволил Москве «увести своих солдат в безопасное место, избежав потерь из-за турецких ударов», в воскресенье вечером подошёл к концу: в Кремле заявили, что турецкая сторона была предупреждена о том, что Россия больше не может гарантировать безопасность турецких самолётов в небе над Идлибом, подчёркивается в материале Le Figaro. Тем временем сирийская армия объявила о создании бесполётной зоны над северо-восточными районами страны, пригрозив сбивать любые самолёты и беспилотники, которые нарушат это воздушное пространство, пишет газета. По мнению беседовавшего с корреспондентом издания дипломата ООН, такое «распределение ролей» было специально организовано таким образом, чтобы Москва смогла помочь своему «турецкому союзнику не потерять лицо». «Турки обвиняли только сирийцев, хотя знают, что ударили по ним в пятницу россияне. Путин закрыл глаза на турецкие беспилотники, ну а турки ударили только по сирийским солдатам», — цитирует его Le Figaro.

В понедельник Москва и Анкара обменялись «примирительными» заявлениями: министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что у турецкой стороны нет «никаких намерений вступать в конфронтацию» с Россией, тогда как в Кремле в очередной раз подчеркнули важность сотрудничества с Анкарой, говорится в материале французской газеты. По данным Le Figaro, каждая из сторон сейчас готовится к встрече между Путиным и Эрдоганом, намеченной на четверг; там должны будут определить рамки, в которых будут отныне действовать Россия и Турция в Идлибе, поскольку Сочинское соглашение, в соответствии с которым они действовали с сентября 2018 года, в последние дни уже «потерпело крах».

Эрдоган объявил, что будет добиваться прекращения огня, чтобы остановить волну беженцев, которая приближается к турецким границам, пишет Le Figaro. По некоторым данным, турецкий лидер будет требовать от Владимира Путина создать на территории 30 км в глубину Сирии зону под контролем Турции, где можно будет разместить беженцев, — а это будет означать, что в этой зоне окажется в том числе и город Идлиб. По мнению дипломата из ООН, на такие условия Владимир Путин скорее всего не пойдёт, поскольку он если и готов терпеть присутствие повстанцев в Идлибе вообще, то лишь временно. Кроме того, российский лидер на переговорах скорее всего припомнит Турции так и не выполненное ею обещание сдерживать выступающих против Асада повстанцев, а также будет требовать открытия шоссе Алеппо — Латаккия, либо же поднимет вопрос о создании в провинции совместных патрульных подразделений, полагает корреспондент Le Figaro.