Le Monde: без поддержки Запада и России стратегия Эрдогана в Сирии обречена на провал

Из-за натянутых отношений с Западом и Россией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался лишён международной поддержки в момент, когда его армия противостоит армии Дамаска в Сирии, пишет Le Monde. По словам издания, турецкий лидер не смог предвидеть стремительного наступления сирийских сил на Идлиб и просчитался в своих расчётах на уступки со стороны России.

Из-за натянутых отношений с Западом и разногласий с Россией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался как никогда одинок на международной арене в момент, когда его «завязнувшая» в сирийском конфликте армия противостоит смертоносным атакам Дамаска, осуществляемым при поддержке российских ВВС, пишет Le Monde.

Как утверждает издание, именно бомба российского производства, способная проникать на глубину до 20 м, разрушила здание, в котором нашли убежище турецкие солдаты в Идлибе, в результате чего в четверг, 27 февраля, погибли 33 военнослужащих Турции — самые тяжёлые потери, понесённые турецкой армией за последние десятилетия.

Как отмечает газета, одно только тяжёлое положение турецких военных в Идлибе, где было размещено почти 10 тыс. солдат без прикрытия с воздуха — поскольку единственным хозяином воздушного пространства здесь является Россия, — свидетельствует о несостоятельности внешней политики президента Эрдогана и его политики в области безопасности.

Возникшая ситуация в длительной перспективе подрывает проект стратегического партнёрства Анкары с Москвой, которым так гордились на внутриполитической арене турецкие «евразисты», ставшие после неудавшегося переворота 2016 года главными союзниками президента Эрдогана. Помимо этого ситуация в Сирии напоминает об уязвимости положения Турции, находящейся «одной ногой внутри НАТО, а другой вне его».

В разгар дипломатического кризиса с Соединёнными Штатами в 2018 году Эрдоган косвенно пригрозил покинуть альянс, заверив, что Турция ищет «новых друзей», под которыми подразумевалась Россия. Однако столкнувшись с российской огневой мощью в Идлибе, турецкий лидер снова ищет военной поддержки у своих старых партнёров, угрожая Европе новым миграционным кризисом и призывая НАТО к помощи, отмечает издание. Как следствие, он требует у Вашингтона установки ракетных комплексов Patriot, которые он до недавнего времени бойкотировал ради приобретения российских противоракетных систем С-400, несмотря на их несовместимость с системой обороны НАТО.

«Сегодня Турция способна начать операцию по защите своей национальной безопасности, не спрашивая ни у кого разрешения», — хвастался Эрдоган в декабре 2019 года в кулуарах саммита, посвящённого 70-й годовщине НАТО в Лондоне. Как замечает издание, в этой фразе заключён смысл внешнеполитического видения главы турецкого государства, готового к военному вмешательству на всех фронтах.

За два месяца до лондонского саммита Турция бросила вызов своим традиционным союзникам, отправив войска на северо-восток Сирии против воли НАТО. Ещё через два месяца Анкара направила в Ливию военную технику и контингент военнослужащих, в числе которых было 2 тыс. сирийских наёмников, несмотря на призывы ООН к соблюдению эмбарго на поставки оружия в страну.

Как отмечается в статье, подобный агрессивный подход утвердился в Анкаре после неудавшегося государственного переворота 2016 года, ослабившего авторитет армии и позволившего главе Турции укрепить свою власть. С тех пор Анкара предприняла три попытки военного вторжения на север Сирии, каждая из которых заканчивалась компромиссом, согласно которому Турция получала территориальную выгоду в обмен на отказ от сопротивления успехам режима Дамаска.

По мнению Кремля, подобные соглашения предполагали, что Турция «закроет глаза» на поддержанный российской авиацией сирийский «блицкриг» к югу от Идлиба в конце декабря 2019 года. При этом Анкара рассчитывала на длительный период наступления на последний очаг сопротивления повстанцев, что позволило бы ей добиться новых уступок от России, и совершенно не ожидала, что её войска, дислоцированные в регионе в соответствии с соглашением, заключённым в Сочи, окажутся в окружении сирийских сил.

Критики турецкого лидера приписывают его неспособность предвидеть события высокомерию. Так, бывший турецкий дипломат Селим Кунеральп считает, что «после почти 18 лет непрерывной власти и устранения всех бывших соратников, стало ясно, что Эрдоган безгранично уверен в своих силах». По его словам, после получения расширенных президентских полномочий Эрдоган стал единственным лицом, принимающим решения в стране. «Известно, что у него нет советника, способного повлиять на него. Кажется, что в большинстве случаев он принимает решения самостоятельно, не удосуживаясь проконсультироваться с кем-либо, разве что поверхностно», — замечает эксперт.

Несмотря на то что кампания в Идлибе унесла жизни 55 турецких солдат, Эрдоган полон решимости продолжать войну любой ценой, пишет Le Monde. «Поскольку цель свержения алавитской династии оказалась недостижимой, он ограничился идеей создания буферных зон вдоль турецко-сирийской границы для размещения там населения, симпатизирующего Турции», — напоминает Кунеральп. Однако, по убеждению дипломата, Идлиб может стать доказательством провала этого проекта.