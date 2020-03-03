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Le Figaro: Макрон «солидарен» с Грецией, которая закрыла границу для беженцев

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Грецией и Болгарией, которые отказались открыть границы для сирийских беженцев, пишет Le Figaro. Тысячи мигрантов пытаются попасть в Европу с территории Турции, после того как Анкара перестала им в этом препятствовать.
Le Figaro: Макрон «солидарен» с Грецией, которая закрыла границу для беженцев
Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна  «полностью солидарна» с Грецией и Болгарией, которые столкнулись с наплывом мигрантов из Турции. По его словам, которые приводит Le Figaro, Париж готов помочь обоим государствам защитить границы. «Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», — заявил Макрон.

Ранее с аналогичным заявлением выступила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, которая отметила: «Наш главный приоритет на данном этапе — следить, чтобы Греция и Болгария получали нашу полную поддержку».   
 
Власти Греции и Болгарии укрепили безопасность на своих границах с Турцией после объявления Анкары, что она откроет путь для беженцев в Европу. Такое решение Турция приняла после гибели своих солдат на территории Сирии.
 
Многие тысячи мигрантов в выходные направились к границе Турции с Грецией, и там их остановили греческие власти. С Болгарией подобного пока не произошло. При этом у Болгарии с Турцией хорошие отношения как в дипломатическом, так и в экономическом плане, отмечает Le Figaro.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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