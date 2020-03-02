France 24: Греция отбивается от мигрантов слезоточивым газом

Турция открыла границу с Грецией для мигрантов, и те теперь пытаются попасть в Европу. Впрочем, в Греции к такому исходу оказались не готовы, и только за последние сутки Афинам пришлось воспрепятствовать проходу 10 тыс. мигрантов, передаёт France 24.
На этих любительских кадрах, которые были сняты в буферной зоне между Турцией и Грецией, сотни мигрантов ожидают возможности вернуться в Европу. Полиция Греции пытается их оттолкнуть слезоточивым газом.
НИКОЛАОС ПАНАГИОТОПУЛОС, министр обороны Греции:Несколько человек смогли пройти, но всех их задержали.
Турция решила открыть свои границы с Европой после того, как её солдаты погибли от рук сирийской армии. Турецкий президент угрожает развязать настоящий миграционный кризис, если не получит большей поддержки по Сирии со стороны своих союзников. Некоторые мигранты обращаются к ООН.
МИГРАНТ ИЗ АФГАНИСТАНА:Вы, в ООН, вы спите или как? Если вы не спите, посмотрите на это. Где здесь гуманность?
В воскресенье Греция продолжала отправку усиления на свои границы. Афины говорят, что за последние сутки воспрепятствовали проходу 10 тысяч мигрантов.
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