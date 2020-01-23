Euronews: греки требуют освободить от мигрантов острова, превратившиеся в «центры заключения»

На греческих островах Лесбос, Хиос и Самос прошли массовые акции протеста местных жителей, которые требуют от властей урегулировать ситуацию в перегруженных лагерях для беженцев и переправить мигрантов на материк. В лагере Мория и соседних временных центрах уже размещено более 21 тыс. человек, хотя максимальная вместимость каждого составляет не более трёх тысяч. Из-за этого страдают и сами мигранты, и местные жители, передаёт Euronews.

Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду провели забастовки и акции протеста против «негативного», по их словам, воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря. Манифестанты требовали вернуть их «прежнюю жизнь» и «освободить острова, которые превратились в центры заключения людей».



СВЯЩЕННИК: В этих лагерях даже животные не могут нормально жить! Очень жаль. Но в этом не моя вина.



В печально известном лагере Мория на острове Лесбос и соседних временных центрах сейчас размещаются более 21 тыс. человек — при максимальной вместимости до трёх тысяч человек в каждом.



МАЛЬЧИК: Меня зовут Мейса. Я уже пять месяцев здесь, в Мории. И нам очень тяжело жить. Ночью очень холодно. А ещё здесь много бандитов.



ФЭЙ ДУЛГЕРИ, корреспондент Euronews: Помимо жителей Лесбоса, мигранты и беженцы, живущие здесь, в лагере Мория, говорят, что для них самое главное — это безопасность. И с наступлением ночи условия в лагере становятся сложнее.



С аналогичными проблемами столкнулись и жители острова Хиос, где в настоящее время проживают более шести тысяч просителей убежища. Местные власти намерены ускорить обработку заявлений и переправку мигрантов в материковую часть Греции.



ПАНОС КИЦИКОПУЛОС, корреспондент Euronews: Большинство протестующих в Хиосе говорят не только о том, что мигранты должны покинуть их остров. Местные жители очень хорошо знают, что такое иммиграция — за последние годы многие из них сами уехали в другие страны. Поэтому они никогда не отказывались от своего гуманитарного долга. Однако сейчас они настаивают на том, что они и их дома больше не могут принимать такое огромное перенаселение мигрантами.



МУЖЧИНА: Мы никому не верим! Все, что они говорили до этого, оказалось ложью. Ничего не было выполнено.



Как показывают опросы, большинство греков считают, что количество мигрантов достигло своего лимита, и требуют от правительства введения более жёстких барьеров на их пути.



Дата выхода в эфир 22 января 2020 года.