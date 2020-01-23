Euronews: греки требуют освободить от мигрантов острова, превратившиеся в «центры заключения»

На греческих островах Лесбос, Хиос и Самос прошли массовые акции протеста местных жителей, которые требуют от властей урегулировать ситуацию в перегруженных лагерях для беженцев и переправить мигрантов на материк. В лагере Мория и соседних временных центрах уже размещено более 21 тыс. человек, хотя максимальная вместимость каждого составляет не более трёх тысяч. Из-за этого страдают и сами мигранты, и местные жители, передаёт Euronews.
Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду провели забастовки и акции протеста против «негативного», по их словам, воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря. Манифестанты требовали вернуть их «прежнюю жизнь» и «освободить острова, которые превратились в центры заключения людей».
СВЯЩЕННИК:В этих лагерях даже животные не могут нормально жить! Очень жаль. Но в этом не моя вина.
В печально известном лагере Мория на острове Лесбос и соседних временных центрах сейчас размещаются более 21 тыс. человек — при максимальной вместимости до трёх тысяч человек в каждом.
МАЛЬЧИК:Меня зовут Мейса. Я уже пять месяцев здесь, в Мории. И нам очень тяжело жить. Ночью очень холодно. А ещё здесь много бандитов.
ФЭЙ ДУЛГЕРИ, корреспондент Euronews:Помимо жителей Лесбоса, мигранты и беженцы, живущие здесь, в лагере Мория, говорят, что для них самое главное — это безопасность. И с наступлением ночи условия в лагере становятся сложнее.
С аналогичными проблемами столкнулись и жители острова Хиос, где в настоящее время проживают более шести тысяч просителей убежища. Местные власти намерены ускорить обработку заявлений и переправку мигрантов в материковую часть Греции.
ПАНОС КИЦИКОПУЛОС, корреспондент Euronews:Большинство протестующих в Хиосе говорят не только о том, что мигранты должны покинуть их остров. Местные жители очень хорошо знают, что такое иммиграция — за последние годы многие из них сами уехали в другие страны. Поэтому они никогда не отказывались от своего гуманитарного долга. Однако сейчас они настаивают на том, что они и их дома больше не могут принимать такое огромное перенаселение мигрантами.
МУЖЧИНА:Мы никому не верим! Все, что они говорили до этого, оказалось ложью. Ничего не было выполнено.
Как показывают опросы, большинство греков считают, что количество мигрантов достигло своего лимита, и требуют от правительства введения более жёстких барьеров на их пути.
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме поддержал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государства — постоянных членов СБ ООН.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над шведом Микаэлем Имером в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Мэр Киева Виталий Кличко в видео на YouTube рассказал, что ему удалось выучить произношение слова digitalization (цифровизация), которое вызвало у него затруднение в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.
Освобождение осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар может быть «не за горами» после встречи российского лидера Владимира Путина с её матерью. Об этом сообщил адвокат Вадим Клювгант.
У гражданки КНР, которую госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV, по результатам экспресс-теста выявили грипп А. Пациентка получает противогриппозное лечение, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин обменялся рукопожатиями с французским коллегой Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом в ходе посещения мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима в Израиле.
Прокуратура Болгарии выдвинула обвинение троим гражданам России, подозреваемым в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году. Подозреваемые объявлены в международный розыск.
Высший административный суд в Греции — Государственный совет — отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на решение о его экстрадиции во Францию и США. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала реакцию трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на её включение в расширенный пул тестирования РУСАДА.
Израильтянка Наама Иссахар, осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков, не стала писать российскому лидеру Владимиру Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил рост антисемитских настроений в Европе и США на фоне участившихся случаев нападений на данной почве, а также распространение нацистских лозунгов и попыток искажения истории холокоста.
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева, проверявшего мини-отель «Карамель», прорыв трубы в котором привёл к гибели людей.
Продажи пластиковых соломинок для напитков в России снизились в 2019 году на 30% по сравнению с 2018-м. При этом бумажные, а также многоразовые металлические и стеклянные соломинки стали покупать на 128% чаще, говорится в данных интернет-магазина Ozon.