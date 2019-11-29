К новой волне приготовиться: FP предупредил Европу о грядущем миграционном кризисе

Наряду с конфликтами на Ближнем Востоке, из-за которых многие беженцы устремляются в Европу, новым источником миграции может стать глобальное потепление и связанные с ним проблемы, однако ЕС до сих пор не выработал связной политики по борьбе с этим кризисом, пишет Foreign Policy. В этом контексте, по мнению журнала, Брюсселю необходимо принять эту реальность и попытаться извлечь из неё экономическую пользу, оказав мигрантам помощь в интеграции, дополнительно профинансировав при этом правоохранительные органы.

В 2015 году, в самом начале миграционного кризиса, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграция и вопросы предоставления убежища будут «занимать Европу куда больше, чем тема Греции и стабильности евро». Спустя четыре года трудно не согласиться с такой оценкой. В 2016 году британские подданные проголосовали за выход из ЕС — частично из-за страха перед миграцией. По всему континенту пышным цветом расцвёл правый экстремизм, который подогревала ксенофобия. Опасения же насчёт исламистского терроризма только выросли.

«Однако континенту не только не хватает согласованной и комплексной человечной политики в области миграции — проблемы, которая в ближайшие месяцы и годы будет только расти, — но он, судя по всему, не способен прийти к согласию по поводу необходимых мер даже в краткосрочной перспективе», — пишет Foreign Policy.

Кадры, на которых тысячи беженцев спасаются от наступления ИГ* в Ираке и в Сирии, забыть невозможно. Огромное количество мигрантов воспользовалось услугами контрабандистов, которые за деньги сажали их на переполненные суда на западном побережье Турции. Со своими пожитками, сложенными в мусорные мешки, и телефонами, по которым они ориентировались, беженцы не знали, смогут ли они пережить путешествие в Грецию, — и это не говоря уже о Европе, где они планировали обосноваться.

В марте 2016 года, спустя несколько месяцев замешательства и неопределённости, Европейский союз обратился к Турции с предложением финансовой сделки, которая должна была удержать беженцев на территории этой страны и помешать их нелегальному проникновению в Европу. Эта сделка не слишком пришлась по душе левым, которые указывали на нарушения миграционного законодательства. Однако с внезапным ростом популярности правых партий в Венгрии, Австрии и Франции многие начали считать, что миграция представляет угрозу для безопасности и культурной идентичности Европы. Жаркие споры на этот счёт продолжаются и по сей день.

Несмотря на недавний уход министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, чья суровая антииммиграционная политика фактически закрыла беженцам въезд на территорию страны, жёсткие границы и ограничения на интеграцию и расселение, по сути, никуда не делись. В публичных дебатах левые по-прежнему призывают к открытым границам, указывая на то, что мигранты могут принести экономическую пользу. В Армении, например, правительство решило принимать беженцев из армянской диаспоры. После периода интеграции подобная политика бизнесу принесла немалую пользу.

Однако сколько бы на этот счёт ни спорили эксперты, реальные люди продолжают страдать. Сложившуюся ситуацию в ливийских лагерях для беженцев эксперты ООН охарактеризовали как «отвратительную». В 2017 году президент Евросовета Дональд Туск заявил, что он закроет миграционный маршрут в Центральном Средиземноморье, что, по большому счёту, означало, что все те беженцы, которые хотели попасть в Европу через Ливию, застряли в лагерях без должного медицинского ухода и питания. Сотни людей, которые хотели добраться из лагерей до Европы, погибли, пытаясь достигнуть своей цели.

Вместе с тем количество иммигрантов, прибывающих в Грецию, постоянно растёт. Согласно последним данным, с января по ноябрь Эгейское море пересекло всего 44 тыс. беженцев, что приблизительно на треть больше, чем в 2018 году. В результате десятки тысяч людей живут в греческих лагерях в ужасных условиях. По некоторым оценкам, всего в стране накопилось 100 тыс. мигрантов, которые в отвратительных условиях ждут окончания обработки заявок на предоставление убежища.

Более того, в грядущие месяцы и годы Европа может столкнуться с ещё большим количеством беженцев. В то время как конфликты в Ираке, Сирии и Йемене и не думают прекращаться, всё большее количество людей приходит к выводу, что «климатическая миграция» приведёт к значительному притоку населения из районов, которые станут непригодными для жизни.

Учитывая такую тенденцию, ЕС срочно нужна новая связная миграционная политика с прицелом на будущее, призывает Foreign Policy. Принимая во внимание всю пестроту европейской политической арены, выработать её будет непросто. Однако провал в этом начинании будет означать, что ещё больше людей окажется в ужасных условиях.

Разумеется, здесь потребуются компромиссы. Весьма маловероятно, чтобы весь Европейский союз согласился в краткосрочной перспективе распределить миграционную нагрузку между странами. Поэтому ЕС необходимо начать дискуссию, которая будет касаться четырёх основополагающих вопросов.

Во-первых, Германия и Франция, которые более радушно отнеслись к беженцам, должны постепенно расселять новоприбывших из Ливии и других стран, параллельно указывая своим соседям на выгоды такого подхода, в частности, на экономический рост, который мигранты могут обеспечить в долгосрочной перспективе. Например, в 2016 году Международный валютный фонд отметил, что Германия может нивелировать риски от стареющего населения в том случае, если она активно займётся интеграцией беженцев.

Во-вторых, ЕС и национальным правительствам следует немедленно увеличить степень согласованности между членами союза и международными организациями, а также направить дополнительные средства на нужды национальной полиции и ведомств вроде Интерпола. Главные маршруты миграции в Европу в основном известны, поэтому ЕС необходимо бросить дополнительные силы и ресурсы на подавление сетей контрабандистов, которые наживаются на миграции. Кроме того, ЕС и европейским правительствам необходимо увеличить финансирование гуманитарных организаций, которые помогают предотвращать домогательства сексуального характера.

В-третьих, негосударственные организации и предприятия должны выступить в защиту открытых границ. Подобные структуры видят в миграции пользу в плане потенциала экономического роста и разнообразия. Во все времена беженцы и мигранты повсюду несли с собой новые таланты, и игнорировать их было бы неразумно.

И, наконец, ЕС следует перерасти популистскую риторику в том духе, что все беженцы и мигранты — это «воры» и «насильники». Согласно исследованию Института Катона от 2018 года, нелегальные иммигранты в Техасе имели на 50% меньше шансов быть признанными виновными в совершении преступления, чем коренные американцы. Частично это может обуславливаться тем, что им есть что терять. Беженцы и мигранты будут процветать, если им дать возможность интегрироваться и внести свой вклад в общество, считает журнал.

«Когда-то европейцы в битком набитых кораблях отправились в Соединённые Штаты и Канаду, с тем чтобы избежать преследований и нетерпимости. Европейские правительства должны поразмыслить над своим прошлым, чтобы улучшить свою долгосрочную политику. Однако и в краткосрочной перспективе им нужно делать маленькие шаги, чтобы подготовиться к будущему. Ведь для многих из тех, кто так и не нашёл лучшей жизни для себя и своих семей, стало уже слишком поздно», — подытоживает Foreign Policy.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.