Guardian: с подачи ЕС задержания мигрантов в Ливии превратили в выгодный бизнес

Заключённое между Евросоюзом и Ливией соглашение, по условиям которого ливийская береговая охрана задерживает мигрантов и беженцев, пытающихся морем добраться до Европы, обеспечило для Триполи «прибыльную бизнес-модель: ливийские власти получают европейские деньги, не слишком при этом заботясь о благополучии задержанных, которым приходится сталкиваться с нарушениям прав человека, вымогательством и даже смертельной опасностью, сообщает The Guardian. По данным газеты, Евросоюз возмущён поведением ливийцев, однако вынужден констатировать, что соглашение принесло плоды — и даже месяц назад его продлил.

Брюссель признал, что не способен контролировать действия ливийской береговой охраны, которая в рамках заключённого ранее между ЕС и правительством Ливии «скандального» соглашения с целью сократить поток мигрантов, стремящихся в Европу, задерживает людей, пытающихся нелегально попасть на территорию Евросоюза. Об этом стало известно из просочившегося в прессу доклада председателя Совета ЕС, составленного в сентябре для некой «рабочей группы по вопросам предоставления убежища и миграции» и посвящённого судьбе задержанных ливийцами беженцев, сообщает The Guardian.

По данным британской газеты, в докладе говорится, что задержания мигрантов стали для ливийского правительства «прибыльной бизнес-моделью»: по условиям соглашения с Триполи, которое совсем недавно было продлено, ЕС выплачивает береговой охране Ливии большие суммы, организует подготовку её сотрудников и поставляет ей лодки. При этом мигранты в результате их перехвата ливийцами оказываются в «официальных и неофициальных лагерях», где царят «ужасные и опасные» условия — согласно докладу, задержанные регулярно сталкиваются с коррупцией и нарушениями прав человека, а некоторые из них погибают или пропадают без вести. Впрочем, несмотря на это, составители доклада оценивают соглашение с Ливией весьма положительно, отмечая, что оно действительно позволило сократить количество людей, пытающихся достигнуть Европы морем через ливийскую территорию, подчёркивает обозреватель The Guardian.

Решение о возобновлении соглашения было принято Брюсселем в прошлом месяце, и теперь ЕС выделит на него дополнительные €5 млн — притом, что в докладе председателя Совета Евросоюза говорится, что «условия, созданные для мигрантов в Ливии, в последнее время сильно ухудшились в связи с проблемами в плане безопасности, вызванными конфликтом в стране», цитирует документ обозреватель The Guardian. Составители документа, который имеет гриф «для служебного пользования» и дошёл до прессы со значительными купюрами, призывают ЕС «незамедлительно принять меры» для спасения жизней мигрантов, ставших жертвами этой системы, пишет журналист.

Согласно информации, содержащейся в докладе, в Ливии, по разным оценкам, находится от 17 до 35 официальных и неофициальных лагерей для мигрантов, и некоторые из них управляются повстанцами. В лагерях содержится более 5 тыс. человек, причём около 3700 из них размещаются непосредственно в зонах боевых действий. По не подтверждённым пока данным, часть лагерей «связаны с операциями по торговле людьми»; при этом полноценной системы регистрации мигрантов в них нет. Высаживаться на ливийский берег для наблюдения за составом береговой охраны и её деятельностью европейским чиновникам не позволяется, перечисляет обозреватель The Guardian.

По мнению составителей доклада, «нежелание ливийских официальных лиц идти на сотрудничество непосредственно связано с широко освещаемыми прессой нарушениями прав человека, происходящими в центрах содержания мигрантов, и также с тем фактом, что эти учреждения выступают для нынешнего ливийского правительства в качесте прибыльной бизнес модели», цитирует документ журналист. Как отмечается в докладе, гуманитарные организации сообщают, что представители руководства лагерей угрозами заставляют задержанных просить у родственников заплатить за себя выкуп. В связи с отказом ливийских властей вмешиваться в ситуацию «возникает вопрос о том, не замешаны ли они сами в этом деле», пишут авторы доклада.

Согласно докладу, в июле нынешнего года один из лагерей неподалёку от Триполи, где содержались 644 мигранта и беженца, попал под авиаудар, в результате чего погибли как минимум 53 мужчины, женщины и ребёнка и ещё 130 получили ранения; вместе с тем, разрушенный лагерь быстро заселили новыми задержанными. ЕС вот уже некоторое время пытается заставить ливийское правительство прекратить беспорядочные задержания мигрантов, однако на момент составления доклада ливийская сторона пообещала лишь закрыть три лагеря в окрестностях ливийской столицы, не предприняв при этом никаких конкретных шагов для выполнения этого обещания.

Как бы то ни было, сокращение миграционного потока в Брюсселе всё же приветствуют — и количество людей, прибывших через Ливию к итальянским берегам, снизилось с более чем 107 тыс. в 2017 году, до примерно 13 тыс. в 2018-м, а затем — до 1100 с января по август нышнего года, пишет The Guardian. По данным газеты, комитет Европейского парламента по гражданским свободам в четверг заслушает показания европейских чиновников по проблеме миграции и будет добиваться от них разглашения полных данных по гуманитарным последствиям соглашения с Ливией.