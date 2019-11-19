Contra Magazin рассказал об опасности превращения ФРГ в Германистан

В Германию уже на протяжении долгого времени массово иммигрируют люди из разных частей света, тогда как немцы зачастую ищут спасения за рубежом, пишет австрийский Contra Magazin. Эта тенденция в будущем будет только усиливаться и грозит стране полной заменой населения, поэтому автор статьи Марко Майер не исключает возможности превращения Германии в «Исламскую республику Германистан».

Не ведёт ли миграционная политика Германии к полной замене населения? Каким образом будет развиваться страна в ближайшие десятилетия с демографической точки зрения? По мнению издателя австрийского журнала Contra Magazin Марко Майера, существует риск, что Германия превратится в «Германистан».

С его точки зрения, последние месяцы непременно будут вызывать воспоминания о Германии 50-х и 60-х годов. В особенности это касается крупных городов, в которых демографические изменения проявляются наиболее явно. И в ближайшие десятилетия эти изменения будут становиться ещё отчётливее, убеждён автор статьи.

Причину тому Марко Майер видит в уже долгое время непрекращающейся массовой иммиграции людей из разных частей света, тогда как всё большее число немцев — и, в первую очередь, обладающих высокой квалификацией, — «ищут спасения» за границей и остаются там жить.

Как отмечает австрийский журнал, в Германии считается политически некорректным говорить о «смене населения», однако термин «обмен» или «трансфер» населения при этом используется. Именно так, по версии Майера, называется миграционная политика последнего десятилетия.

Этнический состав Германии уже претерпел существенные изменения за последние десятилетия — и в ближайшие годы эта тенденция будет «драматически ускоряться», предостерегает автор статьи.

Чего же ждать немцам к 2050 году, и что с ними станет к 2100 году? По предположению Марко Майера, Германия рискует превратиться в «Исламскую республику Германистан». В конце концов, в стране наблюдается активная иммиграция со стороны мусульман. Кроме того, показатели рождаемости среди представителей соответствующей конфессии выше, чем у христиан или атеистов, заключает Марко Майер в Contra Magazin.