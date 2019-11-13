Independent: европейские компании нашли способ наживаться на борьбе с нелегальной миграцией

Ряд европейских компаний сделали борьбу стран Европы с нелегальной миграцией способом наживы, пишет The Independent. При этом через 30 лет после падения Берлинской стены пограничные барьеры, разделяющие европейский континент, в совокупности уже превышают её длину в шесть раз.

Стены, ограждающие страны ЕС от притока нелегальных мигрантов, оказались способом заработать крупные суммы для целого ряда европейских компаний, строящих всё новые барьеры по всему континенту, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, со времени падения Берлинской стены в 1989 году государства — члены союза построили около тысячи километров стен на границах. Вместе с тем, объёмы строительства значительно возросли после наплыва мигрантов в 2015 году. Построенные с того момента барьеры по своей длине эквивалентны примерно шести Берлинским стенам.

При этом компании, занимавшиеся строительством, с 2007-го по 2013 год сотрудничали с Фондом внешних границ Европейской комиссии, бюджет которого составляет €1,7 млрд. А до 2020 года они будут работать также с Европейским фондом внутренней безопасности, который направил на защиту границ €2,8 млрд.

Только с 2006-го по 2017 год на строительство барьеров, а также на морские операции по патрулированию берегов было направлено не менее €1,5 млрд.

Более того, Брюссель и государства — члены ЕС планируют увеличить расходы на пограничный контроль. Только в 2021 году на эти цели они намерены выделить около €20 млрд, €11 млрд из которых получит агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex.

«Европейские военная и охранная промышленности, благодаря успешному лоббированию, сумели представить миграцию как угрозу безопасности, а не как гуманитарный вызов», — заявил активист по борьбе с торговлей оружием Марк Аккерман.

Отмечается, что такие компании, как французские Airbus и Thales, а также итальянская Leonardo, не только получили прибыль от строительства стен, но и сформировали современную пограничную политику ЕС.



«Господство этих корпораций в пограничной политике сыграло решающую роль в нарушении прав мигрантов или тех, кто ищет убежище», — полагает аналитик Айноа Руис Бенедикто. По её словам, подобная ситуация поставила мигрантов в смертельную опасность: они вынуждены рисковать, пытаясь спастись от войны, репрессий или нищеты.

«В то время как мы празднуем падение Берлинской стены, трагично, что по всей Европе было построено множество новых стен, чтобы не впускать наиболее уязвимых людей нашей планеты», — приводит The Independent слова аналитика Ниама Ни Бриана.

На прошлой неделе Брюссель принял решение об учреждении отдельных постоянных пограничных сил безопасности. Существующие силы безопасности Евросоюза будут увеличены почти в десять раз. Так, к 2027 году в Европе будет больше 10 тыс. пограничников.