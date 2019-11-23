Le Monde: Франция стала европейским лидером по числу просителей убежища

Впервые с 2015 года Франция стала лидером по числу просителей убежища в Европе, сообщает Le Monde. Как поясняет издание, эта «статистическая аномалия» объясняется приёмом заявлений от мигрантов, получивших отказ в других странах. Отныне Франция обгоняет по числу запросов на предоставление убежища даже Германию, долгое время являющуюся безусловным лидером в этом вопросе, подчёркивается в статье.

Впервые с момента начала миграционного кризиса в Европе в 2015 году Франция обогнала Германию и оказалась на первом месте по числу запросов на предоставление убежища в Европе, сообщает Le Monde. И хотя отрыв Парижа от Берлина в этом вопросе минимальный, сам факт его наличия в Министерстве внутренних дел Франции считают «символическим».

«Мы констатируем, что с 20 октября Франция занимает первое место по числу просителей убежища в Европе, даже притом, что поток мигрантов в Европу продолжает снижаться. Над этой статистической аномалией нам необходимо работать», — заявил в четверг глава МВД страны Кристоф Кастанер после переговоров со своим грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури.

Как напоминает издание, в разгар миграционного кризиса, причиной которого стал поток беженцев из Сирии, Франция получила 80 075 запросов на предоставление убежища, в то время как в Германии их число было выше более чем в 10 раз — 890 тыс.

Однако по данным источника газеты в Министерстве внутренних дел, на 17 ноября этого года в стране было зарегистрировано 120 900 прошений против 119 900 в Германии. В прошлом году Германия получила 184 тыс. запросов, а Франция — 123 тыс. Как поясняет собеседник Le Monde, столь резкие перемены связаны с приёмом заявлений от мигрантов, получивших отказ в других странах.

С целью изменения этой тенденции и снижения числа запросов на предоставление убежища, которое в 2019 году выросло на 10—15%, правительство Франции в начале ноября предложило ряд мер. В их числе ускорение сроков рассмотрения заявлений на предоставление убежища, отсрочка доступа просителей к базовой социальной помощи на три месяца, а также принятие мер для депортации мигрантов сразу же после получения отказа в предоставлении статуса беженца без ожидания результатов экспертизы или апелляции.