Le Monde: французские ассоциации призывают к свободной миграции на мировом уровне

Ксенофобские законы многих стран Запада неэффективны и бесчеловечны по отношению к беженцам, а также приводят к обострению напряжённости и конфликтам, считают председатели двух французских ассоциаций Дамьен Карем и Натали Пер-Марзано. В своём открытом письме для Le Monde они призывают на глобальном уровне пересмотреть подход к решению проблемы мигрантов, которая стала определяющим фактором в XXI веке.

Так сложилось, что по всему миру размещением и интеграцией мигрантов в первую очередь занимаются органы местного самоуправления при поддержке гражданских организаций, пишут в своём открытом письме для Le Monde Дамьен Карем и Натали Пер-Марзано, председатели таких ассоциаций. На локальном уровне решают вопросы расселения, здравоохранения, трудовой занятости и образования переселенцев, а также зарождаются первые великодушные жесты со стороны местных жителей или создаются порой напряжённые ситуации. Таким образом, город станет тем местом, где коренное население и иностранцы будут сосуществовать.

Однако, как подчёркивается в тексте, именно государство определяет и проводит миграционную политику. Большинство стран предпочли закрыть свои границы и принимают враждебные по отношению к переселенцам законы, всё более бесчеловечные. Дамьен Карем и Натали Пер-Марзано выражают своё возмущение тем, как эти постановления сказываются на жизни людей, которые ищут пристанище в европейских городах. По мнению глав ассоциаций, обсуждение во французском правительстве возможного уменьшения государственной медицинской помощи и ужесточения правил воссоединения семьи или создание европейской комиссии по «защите европейского образа жизни» от мигрантов — это дополнительное обострение той бесчеловечности, которая, похоже, захватила умы большинства политиков Франции и Европы в целом.

Такому подходу, который усиливает напряжённость и делает из мигрантов «проблему» и «кризис», якобы лежащий в основе всех экономических и социальных трудностей европейцев, как считают специалисты, пора положить конец. Даже если опустить возмутительные методы, он просто не справляется с задачей: ежедневные жертвы в Средиземном море и других местах доказывают его неэффективность. Миграция является определяющим фактором XXI века, и изменение подхода к ней является задачей, которая подарит общее мирное будущее. Как отмечают авторы статьи, органы местного самоуправления, выборные должностные лица, участники гражданских организаций каждый день в своих городах доказывают, что можно решить проблему по-другому, в том числе в более крупном масштабе.

Так, в Сан-Паулу (Бразилия) мигранты могут участвовать в муниципальных советах, в Барселоне (Испания) им помогают получить статус беженца, Нью-Йорк и Сан-Франциско объявили себя «городами-убежищами», чтобы официально показать своё неприятие дискриминационной политики властей, французские Байонна и Руан продолжают принимать переселенцев, несмотря на враждебность государства, а в Палермо (Италия) приняли хартию об иммиграции как праве человека. Всё это, как пишут председатели ассоциаций, доказывает, что сообща Запад может предложить реальные и продуманные решения, превосходящие политику затворничества и отторжения на национальном, региональном или европейском уровне. Сторонники такого альтернативного подхода хотят разрешить свободный приём беженцев и поощрять миграционную политику, которая соблюдает права всех людей.

Для этих целей представители различных ассоциаций призывают выступить единым фронтом в деле создания длительного и беспрецедентного союза между местными властями и гражданскими ассоциациями для реализации локальных инициатив и управления миграционными потоками для обеспечения достойного приёма и соблюдения фундаментальных прав гражданина этой страны. Главные задачи этого союза: разрешить мигрантам стать активным населением города, создать правила их приёма для оттачивания демократии на местном уровне и переписать историю иммиграции, чтобы укоренить её в исторической и статистической реальности и лишить ксенофобских отклонений.