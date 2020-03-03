Frankfurter Allgemeine: Европа прогибается перед хладнокровным шантажом Эрдогана

На фоне обострения ситуации в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь использует беженцев как оружие, пишет Frankfurter Allgemeine. Подпустив к границам ЕС десятки тысяч людей, он оказывает давление на Брюссель, пытаясь заручиться большей поддержкой. И Европа не знает, как ответить на его «хладнокровный шантаж», сетует автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер.

Несколько лет назад из-за боёв в сирийском городе Алеппо в сторону Европы выдвинулись колонны беженцев, напоминает Frankfurter Allgemeine Zeitung. С серьёзными последствиями возникшего тогда миграционного кризиса Европа борется до сих пор. Теперь же из-за обострения ситуации в провинции Идлиб грядёт новое «катастрофическое бедствие», предостерегает автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер.

Идлиб — это символ «подлого цинизма» и «жалкой пассивности», продолжает немецкий журналист. Сирийский лидер Башар Асад с «особой жестокостью» расправляется с последними повстанцами в регионе под присмотром своего «российского патрона и подельника». Военное же вторжение Турции «грозит завершиться фиаско» или даже, возможно, «полномасштабной войной двух государств».

И на фоне всего этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь использует беженцев как оружие, пишет Франкенбергер. Он подпустил к границам ЕС в Греции и Болгарии десятки тысяч людей, чтобы усилить давление на Брюссель и заручиться большей поддержкой.

«Но со своими авантюрами в Сирии и заигрываниями с Россией Эрдоган попал в тупик; на военную поддержку он может не рассчитывать», — отмечает автор. Однако в то же время Европа не знает, как реагировать на «хладнокровный шантаж» главы Турции. ЕС и его члены вновь узнают, каково это, когда по соседству царит хаос и такие государства, как Россия и Турция, продвигают свои интересы без оглядки на потери. «Европа же остаётся сочувствующей стороной и не справляется с защитой собственных интересов. Так продолжаться не может!» — негодует Франкенбергер.