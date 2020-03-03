Berliner Zeitung: будет нелегко, но мир в Сирии нужно искать вместе с Россией

В том, что Идлиб превратился в логово террористов, виновата не Россия, а Запад, благодаря которому эти террористы и появились. Как пишет автор Berliner Zeitung, мир в Сирии необходимо искать вместе с Россией, сирийским правительством и административной элитой. И хотя этого будет нелегко добиться, сегодня это самый перспективный путь.

В 2003 году американские и британские войска на протяжении длительного времени разрушали иракскую государственность. Таким образом Запад расширил влияние Ирана в Ираке и взрастил террористическую организацию «Исламское государство»*. В ходе девятилетней войны в Сирии Запад поддерживал повстанцев, среди которых были джихадисты, связанные с «Аль-Каидой»** группировки, а вскоре и подразделения ИГИЛ. Во всём этом правительство России не виновато, пишет Berliner Zeitung, однако немецкие СМИ и политики ведут себя так, будто российский президент Владимир Путин несет основную ответственность за происходящее в Идлибе.

Газета Süddeutsche Zeitung потребовала «жёстких санкций против России», Frankfurter Allgemeine Zeitung изобретает поддерживаемый Путиным «поход Асада на уничтожение» в Идлибе. Однако, отмечает автор материала, о разрушениях во время освобождения Мосула в этих газетах никогда систематически не писали, потому что эта кровавая операция проходила под руководством США и при поддержке бундесвера.

«Я это говорю не в качестве оправдания, а указывая на двойную мораль. Мосул нужно было освободить от ИГИЛ. Также необходимо освободить Идлиб от скопившихся там джихадистов. Идлиб — логово террористов!» — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что член НАТО Турция давно поддерживает этих террористов при помощи оружия, а теперь и танков, ракет и собственных солдат. Но, несмотря на то, что Турция нарушает территориальную целостность другого государства, немецкое правительство не обращает на это внимания. Власти Германии также не сказали спасибо Москве за то, что ИГИЛ Сирии был побеждён благодаря не только возглавляемым Западом альянсам, но и сирийским правительственным войскам, поддерживаемым Россией.

«Мир в Сирии необходимо искать вместе с Россией, сирийским правительством и административной элитой. Это не будет легко. Но после девяти лет страшной, подогреваемой в том числе Западом войны это самый перспективный путь», — заключает немецкое издание.