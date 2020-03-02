Fox News: переговоры «аморальны» — Госдеп США не спешит выручать американца из сирийского плена

Бывший морпех США, журналист-фрилансер Остин Тайс восемь лет назад был захвачен в Сирии. Как сообщает Fox News, сирийское правительство выражает готовность к переговорам о его освобождении, однако воинственно настроенные сотрудники Госдепартамента не желают идти навстречу.

Предполагается, что он жив и его удерживает либо сирийское правительство, либо кто-то из их союзников. Наше правительство охотно бомбило Сирию и вмешивалось в конфликт, однако, по словам матери Остина, Дебры Тайс, официальные лица гораздо менее заинтересованы в том, чтобы вернуть её сына домой.



И вот что самое поразительное. Сирийское правительство предложило американскому правительству направить в Дамаск представителя для обсуждения дела. Но вмешались неоконсерваторы в Госдепартаменте, и этого так и не произошло.



Дебра Тайс сегодня с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Дебра.



ДЕБРА ТАЙС, мать Остина Тайса: Спасибо, Такер.



Для тех наших зрителей, которые не в курсе… По-моему, несколько удивительно, что так мало американцев знают историю вашего сына. Не могли бы вы вкратце рассказать нам, что произошло и где, по вашему мнению, он находится.



ДЕБРА ТАЙС: Остина арестовали на контрольно-пропускном пункте рядом с Дамаском, его удерживают в Сирии. Мы не знаем, кто его удерживает, но мы знаем, что во власти сирийского правительства сделать так, чтобы Остина отпустили невредимым. Но его единственная надежда на освобождение — это дипломатия.



И мы также знаем, что президент хочет его освобождения. Это его воля, он дал нам устные и письменные заверения в том, что прилагает усилия для возвращения Остина. И мы ему верим. Мы знаем, что он принимает это близко к сердцу.



Да. Мы вывели на экран — не уверен, видно ли вам — ответ на письмо, которое вы написали президенту. Он отвечает: «Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть вашего сына домой». Наверное, очевидный путь к этому — начало переговоров с правительством Асада. Но в нашем Госдепартаменте есть те, кто почему-то считает… аморальным разговаривать с правительством Асада. Что бы вы сказали им? Людям, которые не дают этим переговорам состояться.



ДЕБРА ТАЙС: Я бы сказала, что с их стороны это неподчинение президенту США. Потому что есть его воля на то, чтобы Остин был свободен. А этого можно добиться только путём диалога. И сирийцы открыли дверь. Так что это мы должны ответить и принять участие в переговорах по обеспечению безопасного освобождения Остина.



Я сопереживаю вашей семье. Вы как-то контактировали с ним за последние восемь лет?



ДЕБРА ТАЙС: Мы не получали от Остина никаких вестей. И это… трудно.



Это даже представить себе невозможно.



ДЕБРА ТАЙС: Но мы знаем, что у президента есть воля к тому, чтобы вернуть его домой. И теперь перед нами открыта дверь. Пора. Вопрос в том, кто встанет на пути президента Соединённых Штатов, пока он пытается вернуть нашего сына домой. И кому это может быть нужно?



Да, это вопрос. Я бы сказал, такой же вопрос можно задать касательно многих политических решений по Сирии. По-моему, это характерно. Дебра Тайс, мы, определённо, болеем за вас.



Дата выхода в эфир 01 марта 2020 года.