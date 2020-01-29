NI: немедленно вывести войска — военный аналитик предрёк гибель американцев в Ираке и Сирии

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани антиамерикански настроенные шиитские ополченцы начали объединяться, и это тревожный знак для Вашингтона, считает аналитик The National Interest Дэниел Дэвис. По его мнению, США должны как можно скорее вывести войска с Ближнего Востока, чтобы не допустить нового «бессмысленного конфликта».

«Хотя большая часть Вашингтона радовалась смерти иранского генерала Касема Сулеймани, на Ближнем Востоке растёт движение различных антиамериканских групп, которые грозят ответной атакой против наших войск. Наша святая обязанность — защищать жизни американцев и избегать ненужных войн, поэтому мы должны уйти из Ирака и Сирии, прежде чем напрасно погибнет очередной военнослужащий», — пишет в статье для The National Interest аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Вне зависимости от отношения к убийству Сулеймани каждый американец должен поддерживать две цели — обеспечение национальной безопасности США и сохранение жизней военнослужащих. Первая уже достигнута благодаря способности страны «проецировать свою военную мощь». Но многие не понимают, что выполнить вторую становится всё сложнее.

Устранение Сулеймани создало риск того, что Иран может отомстить, убив американских солдат в регионе. К счастью, пока Тегеран, по-видимому, решил просто «сохранить лицо» и нанёс удар по пустым зданиям в двух базах США в Ираке, рассуждает Дэвис.

«Однако опасность для американских войск далеко не исчерпана. Поскольку многочисленные группы и ополченцы в регионе обещают нанести удар по целям США в предстоящие недели и месяцы», — подчёркивает автор статьи.

К примеру, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявлял, что «американские базы, корабли и даже солдаты с офицерами» на Ближнем Востоке являются «законными мишенями» и что у его группы нет другого выбора, кроме как начать конфликт с США. Однако более тревожным является то, что шиитское ополчение объединяется, чтобы противостоять американскому присутствию в регионе, считает Дэвис.

На его взгляд, через несколько месяцев шиитские ополченцы в Ливане, Ираке и Иране заменят потерянных лидеров и примут единый курс действий. Нападения на американские войска могут стать более «регулярными, изощрёнными и смертоносными».

Игнорировать эти многочисленные и растущие угрозы, как что-то несущественное, значит фактически «играть в русскую рулетку с жизнями американских солдат». Не стоит исключать и вероятности, что некоторые всё ещё активные ячейки «Исламского государства»* в Ираке или Сирии могут организовать атаку на военнослужащих США в надежде свалить вину за случившееся на шиитское ополчение или Иран. Это может подтолкнуть Трампа к ответным действиям против Тегерана, даже если он окажется непричастен, полагает аналитик.

По его словам, благодаря тому, что в результате иранской ракетной атаки не погиб ни один американец, удалось избежать опасной ситуации. Но в следующий раз дело может дойти до полномасштабной войны.

«Мы не должны ждать, пока шиитские ополченцы оправятся от своих потерь и воплотят угрозы об убийстве американских войск. Нам необходимо немедленно вывести наши войска из региона на наших условиях и в установленные сроки», — подчёркивает Дэвис.

В итоге США сохранят способность защищать американские интересы во всём регионе — без ежедневного риска для своих войск. Способность Америки проектировать мощь во всём мире «не имеет себе равных». Поэтому стране не нужна «горстка» военнослужащих на местах в Ираке и Сирии для защиты своих интересов где-либо в регионе, полагает публицист.

«Не позволить Ирану и его марионеткам получить лёгкий доступ к объектам США — принцип, которым мы должны руководствоваться. Трамп был избран в 2016 году благодаря обещанию, что он будет избегать новых глупых войн. С его стороны будет мудрым выполнить это обещание», — заключает Дэвис.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.