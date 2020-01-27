FAZ: немецкая армия возобновляет свою иракскую миссию

Миссия бундесвера по тренировке курдских сил на севере Ирака может быть возобновлена, пишет Frankfurter Allgemeine: по словам главы немецкого МИД Хайко Мааса, согласие иракского правительства уже получено. Издание напоминает, что раннее немецкие войск выводились из Ирака, в связи с ростом напряжения между Ираном и США.
Бундесвер намерен возобновить тренировки курдских сил в северном Ираке, сообщает Frankfurter Allgemeine. Издание напоминает, что раннее, в связи с ростом напряжённости между США и Ираном, иракская миссия немецкой армии была временно приостановлена.
Как пишет издание, немецкие войска и военные части других стран были выведены из центрального Ирака после того, как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате воздушной атаки американских сил. В ответ Иран подверг ракетному обстрелу укреплённые пункты армии США в Ираке.
После американских атак, иракский парламент проголосовал за вывод всех иностранных войск с территории страны, напоминает Frankfurter Allgemeine. Несмотря на это, по словам главы немецкого МИД Хайко Мааса, в Багдаде выступают за продолжение иракской миссии бундесвера.
Издание сообщает, что немецкая армия уже возобновила разведывательные полёты в рамках международной антитеррористической коалиции. Немецкие самолёты-разведчики «Торнадо» будут использовать авиабазу в Иордании минимум до марта. Их целью является поиск убежищ террористов на территории Ирака и Сирии.
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