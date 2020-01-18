Обозреватель CNN предрекает унизительный исход иракской миссии США

Операция США в Ираке может завершиться для Вашингтона унижением, пишет обозреватель Анджела Дэван в своей статье для сайта CNN. Американский президент Дональд Трамп так и не вывел войска с иракской территории, несмотря на данное им обещанием покончить с затянувшимися войнами.

Теперь США столкнулись с тем, что их могут выкинуть из Ирака, и это стало бы большой победой для Тегерана, говорится в статье.

В иракском парламенте, в котором имеются влиятельные фракции с «нерушимыми связями» с Ираном, официальные лица начали процесс, нацеленный на то, чтобы положить конец присутствию иностранных войск в стране. Очевидно, что таким образом Багдад отвечает на недавнее убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

После того как Вашингтон с помощью беспилотника ликвидировал Сулеймани в Багдаде, Ирак приостановил все совместные с США операции против ИГ*, а исполняющий обязанности премьер-министра Ирака заявил, что вывод американских войск — это единственный способ «защитить всех, кто находится на иракской земле». Однако уже на этой неделе он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать следующее правительство.

Как полагают эксперты, вывод американских войск может принести ещё больше проблем. «Исламское государство» продолжает устраивать атаки в Ираке.

И если военного контингента США и других стран не будет, то у террористической группировки появится больше пространства для восстановления сил. В то же самое время Иран сможет укрепить своё и без того обширное влияние в Багдаде.

Изгнание США из Ирака стало бы унизительным концом затянувшейся миссии США, которая поглотила сотни миллиардов долларов, выплаченных американскими налогоплательщиками, и привела к гибели тысяч американских солдат.

Госсекретарь США Майк Помпео, однако, отверг идею о возможном выводе американских войск из Ирака, однако намекнул на вероятное сокращение численности военной контингента, сообщает CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению ВерховногосудаРФот 29.12.2014. (прим. ИноТВ)