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CNN: американские военные укрылись в бункерах за 2,5 часа до иранского ракетного удара

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские военнослужащие, находившиеся на авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке, укрылись в бункерах за 2,5 часа до недавнего ракетного удара со стороны Ирана, сообщает CNN. Как отмечается в статье, США были осведомлены о надвигающейся атаке, но не знали, какого рода будет удар.
CNN: американские военные укрылись в бункерах за 2,5 часа до иранского ракетного удара
Reuters
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке знали о надвигавшейся атаке со стороны Ирана, что позволило им укрыться в убежище за два с половиной часа до ракетного удара, сообщает CNN.
 
Корреспондент канала побывала на базе и выяснила, что к моменту атаки большинство военных либо были вывезены с объекта, либо укрылись в бункере. Сама атака длилась около двух часов. Удар пришёлся только по американским секторам авиабазы, которые составляют приблизительно четверть от всей площади иракского военного объекта.
 
Офицеры назвали «чудом» тот факт, что в результате удара никто не погиб, поскольку ракеты падали всего в нескольких метрах от бункеров. Кроме того на протяжении всего времени снаружи оставалась часть основного персонала.
 
Американские военные были осведомлены о надвигающейся атаке на их базу, однако какого рода будет удар, они не знали, подчёркивается в статье.
 
Иракский премьер Адель Абдуль Махди ранее сообщил, что Тегеран устно уведомил Багдад о нанесении удара по неуточнённым военным объектам США. Между тем арабский дипломатический источник рассказал CNN о том, что Ирак, получив данные от Ирана, заранее предупредил Вашингтон, «по каким конкретно базам будет нанесён удар».
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