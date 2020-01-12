CNN: американские военные укрылись в бункерах за 2,5 часа до иранского ракетного удара

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке знали о надвигавшейся атаке со стороны Ирана, что позволило им укрыться в убежище за два с половиной часа до ракетного удара, сообщает CNN.

Корреспондент канала побывала на базе и выяснила, что к моменту атаки большинство военных либо были вывезены с объекта, либо укрылись в бункере. Сама атака длилась около двух часов. Удар пришёлся только по американским секторам авиабазы, которые составляют приблизительно четверть от всей площади иракского военного объекта.

Офицеры назвали «чудом» тот факт, что в результате удара никто не погиб, поскольку ракеты падали всего в нескольких метрах от бункеров. Кроме того на протяжении всего времени снаружи оставалась часть основного персонала.

Американские военные были осведомлены о надвигающейся атаке на их базу, однако какого рода будет удар, они не знали, подчёркивается в статье.

Иракский премьер Адель Абдуль Махди ранее сообщил, что Тегеран устно уведомил Багдад о нанесении удара по неуточнённым военным объектам США. Между тем арабский дипломатический источник рассказал CNN о том, что Ирак, получив данные от Ирана, заранее предупредил Вашингтон, «по каким конкретно базам будет нанесён удар».