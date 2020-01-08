Welt: Иран специально ударил мимо, чтобы не провоцировать американцев

Иран был вынужден отреагировать на убийство своего генерала Касема Сулеймани, иначе бы «потерял лицо», сообщает Welt. При этом Тегеран не хотел идти на откровенную провокацию США, и поэтому специально промазал по американским базам в Ираке. В результате жертв среди солдат, в том числе и немецких, удалось избежать, рассказывает корреспондент телеканала Кристоф Ваннер.

Кристоф, начнём с вас. По имеющейся информации, немецкие солдаты не пострадали. Это же хорошая новость, не так ли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Конечно же, это хорошая новость. Мы звонили в центр бундесвера по управлению операцией в Потсдаме под Берлином. Там нам заявили, что на севере Ирака в данный момент находятся 115 немецких солдат. И от этих атак никто из них не пострадал. По имеющейся информации, ракетные удары были нанесены вчера вечером или ночью в 23:45 по Берлину. Как минимум одна из сторон — а именно иракская, — утверждает, что их было пять. Они упали приблизительно в пяти километрах от военной базы, где находятся немецкие солдаты.

Мы сами только что видели фотографии одной из неразорвавшихся ракет. Также благополучно всё закончилось на американской авиабазе Айн-аль-Асад. Там тоже никто из солдат не пострадал. К нам поступила информация о том, что американцев предупредили, чтобы они могли спрятаться в безопасном месте. И при взгляде на всё это у меня сложилось впечатление, что Иран, возможно, специально ударил мимо, чтобы не обострять ситуацию.

Иран должен был действовать, звучали жёсткие вербальные нападки на американцев со стороны духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иран должен был действовать, иначе потерял бы лицо, просто не хотел дальнейшего обострения. И поэтому, по моему мнению, они нанесли удары, что выгодно для Ирана в пропагандистских целях, но нанесли их мимо, чтобы не провоцировать американцев откровенно.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.