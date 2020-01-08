Press TV: украинский Boeing 737 разбился под Тегераном сразу после взлёта
На борту украинского самолёта, который потерпел крушение в Тегеране, находились 11 граждан Украины. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях свою фотографию 12-летней давности.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 378-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок в связи с крушением своего самолёта в Иране. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Российская теннисистка Шарапова отреагировала на получение специального приглашения от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс» отметился 15-м голом в сезоне.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Оттава Сенаторз», позволивший ему выйти на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По предварительной информации, украинский пассажирский самолёт разбился в Тегеране в результате аварии двигателя, обусловленной техническими причинами. Об этом заявили в посольстве Украины в Иране.
В пригороде Афин неизвестный открыл стрельбу по бывшему футболисту «Олимпиакоса» сербу Дарко Ковачевичу.
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл свой первый матч в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
На борту украинского пассажирского самолёта, который разбился в Тегеране, находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место по количеству шайб, заброшенных за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.
Украинский лидер Владимир Зеленский из-за крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране прерывает поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал крупную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке птичьего гриппа в Польше.
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Все пассажиры украинского лайнера, который разбился вскоре после взлёта из аэропорта в Тегеране, погибли. Об этом сообщил глава управления ЧС Ирана. По последней информации, на борту лайнера находились 167 пассажиров.
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской футбольной лиги.
Рождественская ночь текущего года стала одной из самых теплых за последние 20 лет в Москве.
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолёта.
В Иране завершились похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
На борту украинского пассажирского лайнера, который разбился в Тегеране, находились 167 пассажиров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафар Заде. Самолёт направлялся в Киев.
Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 произошли недалеко от атомной электростанции «Бушер» в Иране.
Военный источник сообщил, что американские военнослужащие были вовремя оповещены во время ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке.
Пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли и подводные лодки в 2020 году будут задействованы в обеспечении безопасности Северного морского пути.
Пассажирский самолёт, на борту которого находились около 180 человек, разбился вскоре после взлёта в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни.
Украинский лайнер, на борту которого были 180 пассажиров, разбился в Тегеране.
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что отменяет перелёты через воздушное пространство Ирана.
Совбез ООН должен осудить шаги США и привлечь их к ответственности за незаконные действия и угрозы.
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации президента США Дональда Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся с 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал удар Тегерана по американским базам в Ираке.
Глава Госдепа Майк Помпео провёл переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп собирался выступать с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Авиация Ирана поднята в воздух в ответ на взлёт американских истребителей с военной базы в ОАЭ.
ВВС и ПВО Израиля приведены в боевую готовность после сообщений о ракетном обстреле Ираном баз США в Ираке.
США запретили американским авиакомпаниям полёты над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения. Об этом пишет «Российская газета» после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.