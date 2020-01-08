Press TV: украинский Boeing 737 разбился под Тегераном сразу после взлёта

Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» разбился спустя 8 минут после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщает иранский телеканал Press TV, на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, и найти выживших надежды нет.

У нас есть и другие срочные новости. К несчастью, пассажирский самолёт с как минимум 170 людьми на борту, который направлялся в столицу Украины Киев, упал спустя всего несколько минут после взлёта из главного тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Иранский Красный Полумесяц сообщил, что шансов найти выживших нет. Самолёт был марки Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины».

Мы получаем последние кадры с места этого трагического происшествия. Как я уже сказала, самолёт вылетел из иранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в 6 часов 12 минут по тегеранскому времени и упал через где-то 8 минут. До сих пор неясно, что вызвало это трагическое происшествие. Но похоже, что это никак не связано с теми новостями, что мы сообщаем об ответных ударах по американским военным базам в Ираке.

В Boeing также опубликовали короткое заявление, где говорится, что там в курсе об этих сообщениях и пытаются получить больше информации. В крушении украинского самолёта погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как я сказала, он упал, спустя всего 8 минут после вылета из главного международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Наш корреспондент Ганбар Нодери позже расскажет подробности об этом происшествии. На данный момент всё, что нам известно — как я уже вам сказала, к сожалению, пассажирский самолёт с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение, спустя всего 8 минут после взлёта из тегеранского международного аэропорта в 6 часов 12 минут по тегеранскому времени. К сожалению, выживших в этом трагическом происшествии нет.

Вы можете видеть членов общества Красного Полумесяца, которые пытаются помочь очистить место, где разбился самолёт. Как сообщили в Красном Полумесяце, к сожалению, нет никаких шансов найти кого-либо выжившим. И все те, кто был на борту, погибли. Это был Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины».

Для тех из вас, кто только что к нам присоединился, скажу, что это последние кадры, которые мы получили с места происшествия, где произошла трагедия: Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины», который направлялся в столицу Украины Киев, потерпел крушение, спустя всего 8 минут после взлёта из главного тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Мы будем сообщать вам подробности.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.