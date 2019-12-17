«Явный победитель здесь — Airbus»: Die Welt о прекращении производства 737 MAX

Компания Boeing как минимум на время прекратила производство модели 737 MAX: после двух катастроф, жертвами которых стали 346 человек, 737 MAX был лишён разрешения на полёты, сообщает Welt. Отмечается, что такая мера может стать крахом Boeing, поскольку самолёты 737 MAX составляют почти половину всего оборота компании.

Этот год не был позитивным для компании Boeing, а теперь ещё и прекращено (как минимум временно) производство модели 737 МАХ. После двух катастроф, унёсших жизни 346 человек, модель была лишена разрешения на полёты — и вернут его, судя по всему, не скоро. Таким образом, 400 самолётов 737 MAX сейчас находятся на земле. Остановка производства подвергает опасности не только сам Boeing, но также и многих поставщиков.

Парковка фирмы полностью забита: почти 400 новых, готовых к продаже самолётов находятся на заводе Boeing. Проблема в том, что модель 737 MAX вновь ждёт получения нового разрешения на полёты. После двух катастроф с 346 жертвами Федеральное управление гражданской авиации США не позволяет себе спешки. В спокойной обстановке должны быть проведены многочисленные основательные испытания. Длительность данной процедуры нельзя предсказать, поэтому Boeing был вынужден принять аварийные меры. Начиная с января новые 737 MAX выпускаться не будут.

РАЙНЕР ДЮРИНГ, авиационный журналист: Разумеется, для Boeing это внушительный удар по имиджу, а также огромный финансовый ущерб. Для поставщиков, в число которых также входят немецкие компании, это означает, что они не смогут сбыть свою продукцию, а для авиакомпаний это означает наличие препятствий при дальнейшем развитии авиапарка.

В Европе покупателями 737 MAX помимо «дочки» Lufthansa — авиакомпании Sunexpress и TUI fly является, прежде всего, Ryanair. Ирландский лоукостер ещё в июле был вынужден отменить многочисленные полёты, поскольку новые самолёты не были поставлены. Между тем, по всему миру 383 самолёта 737 Max поставлены на прикол из-за запрета на полёты. Эта катастрофа может означать крах Boeing, поскольку, согласно оценкам экспертов, модель 737 MAX составляет почти половину всего оборота компании. Поэтому гендиректор компании Деннис Мюленбург в октябре попытался вновь завоевать доверие к модели.

ДЕННИС МЮЛЕНБУРГ, глава Boeing: Мы всесторонне проанализировали проблему и провели 700 испытательных полётов. Мы полностью доверяем нашему новому программному обеспечению и считаем, что 737 MAX скоро станет одним из самых безопасных самолётов в истории.

Даже если в начале следующего года 737 MAX всё же будут допущены до эксплуатации в США, в Европе будут проведены отдельные проверки: таким образом, местным авиалиниям придётся ждать и дальше.

Впрочем, основные сомнения возникают по поводу того, захотят ли пассажиры вновь подниматься на борт 737 MAX. Явный победитель в данной ситуации один: европейский конкурент Boeing — компания Airbus, получающая множество новых заказов.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2019 года.