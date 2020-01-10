Fox News: после иранской ракетной атаки США должны вывести войска из Ирака

Пуск иранских ракет по американским военным объектам в Ираке оказался скорее символическим актом, США и Иран больше не на грани войны, удовлетворённо констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Теперь, по его словам, Америке следует вывести своих военнослужащих из Ирака, потому что их дальнейшее присутствие там рискованно и ничем не оправдано.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Выходит, что война откладывается. Спустя день после того, как Исламская Республика Иран выпустила залп баллистических и крылатых ракет по паре военных баз в Ираке, мы уже не стоим на краю. Сегодня утром в своём обращении к нации в прямом эфире — без сомнения, вы это видели — президент объявил, что иранские ракеты не причинили никакого вреда: никто из американских военнослужащих или иракцев не погиб. Оказалось, это чисто символическая бомбардировка, призванная скорее остановить, чем начать более масштабную войну. Как пояснил президент, по крайней мере на данный момент военные действия окончены.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Наши замечательные американские военнослужащие готовы ко всему. Иран, по-видимому, даёт отбой, и это хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для мира.



«Очень хорошо для мира», — это громкие слова, но в данном случае не преувеличение. За последние пять дней у всех нас была, по крайней мере, возможность поразмыслить о том, что будет значить война с Ираном для нас, жителей США. Конечно же, это было бы в лучшем случае трагедией, но запросто могло бы стать и катастрофой. У нас было время об этом подумать. И нам следует вознести благодарственные молитвы за то, что этого не произошло. Мы были к этому близки.



На самом деле мы и сегодня к этому близки. Тысячи американских военнослужащих по-прежнему базируются в Ираке — стране, которой, как мы узнали, во многом управляет Иран. Задумайтесь. После почти 17 лет американской оккупации самый могущественный военный руководитель Ирана — человек, которого мы считали террористом! — летал в багдадский аэропорт и из багдадского аэропорта, как будто это была его собственность. Так вольготно он чувствовал себя в Ираке — стране, которую мы вроде бы контролируем.



Теперь правительство Ирака — должен напомнить, это правительство мы создали с нуля и больше десяти лет тратили на его поддержку несметные миллиарды — занимает в этом споре сторону Ирана и требует от американцев покинуть страну. Итак, 17 лет, триллионы американских долларов, более 35 тысяч раненых и убитых американцев — наверняка кто-то из них был вам знаком — и вот что мы имеем в конечном итоге: ещё одно ненавидящее нас государство, сателлит Ирана.



Это возмутительно! Даже хуже, чем возмутительно: это аморально! И люди, допустившие такое, должны быть наказаны. Американцы, допустившие такое. Равнодушная небрежность, которую они демонстрируют, полнейшая некомпетентность — всё это оскорбление памяти тысяч американцев, погибших в Ираке. То, как дурно управляет той страной наша элита, — одно из самых прискорбных деяний Америки.



Но внезапно у всей этой прискорбности есть и положительная сторона: мы теперь можем уйти! Демократически избранные власти Ирака попросили нас уйти. Что нам и следует сделать. Немедленно.



Дальнейшее пребывание в Ираке повышает могущество вашингтонских бюрократов и аналитических центров. Что есть, то есть. Вот почему они это поддерживают. Но, как показала последняя неделя, это угрожает жизни американцев, причём без какой-либо уважительной причины. Превратить Ирак в Бельгию мы не можем. Мы пытались, у нас не получилось и никогда не получится. Нефть их нам больше не нужна: с 2003 года многое изменилось, у нас теперь есть технология гидроразрыва пласта. Так что пора уходить.



«Ой, ну не можете же вы просто взять и уйти из Ирака! — вопят сотрудники аналитических центров и телевизионные стратеги. — Это безответственно!» Иронии они не чувствуют. «Но уйти нельзя!» Да нет, можно. И вот как это делается.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, корреспондент CNN: Как же США выйдут из этой ситуации? Существует ли выход…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Как им выйти? Знаете, как им выйти? Вот просто взять и выйти. Объявить о победе и уйти. Потому что эта страна, скажу я вам, будет становиться ещё большей трясиной. У них там гражданская война, Вульф. Мы ничего не сможем поделать с гражданской войной. У них масштабная гражданская война. И она перекинется на Иран и другие страны. У них в разгаре масштабная гражданская война.



Это было в 2007 году, 13 лет назад. Тогда это был хороший совет, и нам следовало к нему прислушаться. Ещё не поздно. Давайте сделаем это сейчас.



Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.