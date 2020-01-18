Hill: «следите за словами и верните Ирану былое величие» — Трамп ответил на критику аятоллы Хаменеи

Президент США выступил с ответной критикой в адрес аятоллы Али Хаменеи, который ранее назвал американцев «клоунами». Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана должен очень аккуратно подбирать выражения и заботиться о благополучии своих сограждан, а не вести страну к пропасти, сообщает The Hill.

Аятолла Али Хаменеи выступил с редким публичным заявлением, в котором вступился за иранских военных и высмеял американцев, назвав их «клоунами». В ответ президент США Дональд Трамп посоветовал лидеру Исламской республики подбирать слова, пишет The Hill.

«Этот так называемый «верховный лидер» Ирана, который с недавних пор оказался не таким верховным, наговорил гадостей о США и Европе. Их (Ирана. — ИноТВ) экономика разваливается, люди страдают. Ему (Хаменеи. — ИноТВ) следует быть очень осторожным в выражениях!» — написал глава Белого дома в Twitter.

«Благородные иранцы, любящие Америку, заслуживают правительство, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения. Вместо того чтобы вести Иран к пропасти, его лидеры должны отказаться от террора и вернуть Ирану былое величие!» — добавил Трамп.

На своей первой за восемь лет проповеди в Тегеране Хаменеи осудил недавний авиаудар США, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани. По его словам, ответная ракетная атака по иракским базам «нанесла урон имиджу Америки». Он также заявил, что Вашингтон только притворяется, что поддерживает иранцев, а на самом деле хочет «вонзить им в спину отравленный кинжал».

Не так давно Трамп выступил с поддержкой антиправительственных протестов в Иране. Демонстрации начались после того, как средства ПВО Исламской республики случайно сбили украинский авиалайнер близ Тегерана.

3-го января президент США санкционировал «оборонительный авиаудар» по находящемуся в Багдаде генералу Сулеймани. Администрация Трампа обвинила видного иранского военного в организации нападений против американцев, но предоставила скудную и порой противоречивую информацию о якобы готовившихся атаках, обращает внимание издание.

После ответных иранских ракетных ударов по базам США в Ираке, которые не привели к потерям среди американского персонала, Трамп решил не предпринимать дальнейших военных действий. Вместе с тем он ввёл новые санкции против Тегерана, напоминает The Hill.