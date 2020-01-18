Hill: в 2020-ых Европа и США ещё сильнее отдалятся друг от друга — у них на это пять причин

Европа и США уже давно не ладят, пишет Hill. Конфликт с Тегераном, торговля с Китаем, глобальное потепление — трансатлантические партнёры ни о чём не могут договориться. И, если ничего не предпринять, в 2020-ых годах ситуация только усугубится, констатирует американское издание.

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани спровоцировало очередной раскол в отношениях США и Европы, хотя они итак не в лучшем состоянии, пишет Hill. Конфликт с Тегераном, торговля с Китаем, глобальное потепление — трансатлантические партнёры ни о чём не могут договориться.

Многие в ЕС винят в происходящем главу Белого дома Дональда Трампа, и часть ответственности несомненно лежит на нём, признаёт автор статьи. Но причины напряжённости в отношениях американцев и европейцев лежат глубже. И если ничего не поменять, в 2020-ых США и Европа продолжат отдалятся друг друга, независимо от того, кто сидит в Овальном кабинете.

Американцы и европейцы ссорятся не в первый раз, напоминает издание. Но раньше ссоры носили чисто политический характер. Теперь же ставится под вопрос сама концепция и ценности трансатлантического альянса. Трамп стал первым президентом США, который не просто не поддерживает, а подрывает евроинтеграцию, смотрит на ЕС ни как на союзника, а как на врага, и вызывает неуверенность у партнёров по НАТО.

Многие европейцы считают, что после того как Трамп уйдёт с поста президента разногласия закончатся. И, возможно, его преемник действительно сможет снизить градус напряжённости, но «медовый месяц» будет длиться недолго. Европейцы будут разочарованы, ведь основные причины разногласий никуда не денутся. Всего их пять, объясняет издание.

Первая — это вопрос расходов на оборону. Скорее всего, европейцы не смогут выполнить требования американцев. Вторая — отношения с Китаем. В то время как республиканцы и демократы продолжают ужесточать курс в отношениях с Пекином, европейцам ещё предстоит выбирать между той безопасностью, которую им гарантируют США и торговыми, а также инвестиционными отношениями с Поднебесной. Третья причина — в будущем Белый дом утратит интерес к Европе, переключив всё своё внимание на тихоокеанский регион, где будет идти холодная война с Китаем.

В-четвёртых, на фоне роста влияния других держав США будет всё труднее выступать в роли мирового полицейского, а это значит, что европейцам придётся выстраивать отношения с другими государствами, в том числе Россией и Китаем. И в конце концов за последние годы европейцы привыкли не соглашаться с США. «И этого джина будет на так просто вернуть обратно в бутылку», предостерегает Hill.

При этом для ЕС и США трансатлантическое партнёрство очень важно, ведь в новом десятилетии им придётся противостоять наращивающему своё влияние Китаю и «реваншистской» России, объясняет автор. И для того, чтобы изменить ситуацию, нужно что-то предпринимать. Новая торговая сделка может помочь вырвать Европу из объятий Китая и установить новые мировые стандарты и «правила игры». Белому дому и Брюсселю нужно выработать единую политику в отношении Ирана, России, Китая, Сирии, а также сообща найти ответы на другие вызовы. Также американцам и европейцам стоило бы вновь «обновить свои клятвы» и подтвердить свою приверженность НАТО, превратив альянс не в только военную, но и политическую платформу.

К сожалению, всё это маловероятно, заключает Hill. И пока ситуация не изменится, европейцам нужно избавиться от иллюзий, что напряжённость волшебным образом исчезнет после окончания срока президентства Трампа. «Если ничего не предпринять, в следующем десятилетии Атлантический океан станет больше, а не меньше — независимо от исхода выборов в ноябре», — заключает издание.