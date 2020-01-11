Bild: Европа обеспокоена — Эрдоган всё чаще пляшет под дудку Путина

С запуском «Турецкого потока» зависимость Анкары от Москвы ещё больше возросла, пишет Bild. Также лидеры России и Турции выступили с совместным призывом к прекращению военных действий в Ливии. По замечанию немецкого таблоида, всё это подпитывает в дипломатических кругах беспокойство по поводу того, что Эрдоган всё чаще «пляшет под дудку Путина».

Основным событием визита главы Кремля Владимира Путина в Стамбул было официальное открытие важного газопровода «Турецкий поток», пишет немецкий таблоид Bild.

Однако, принимая во внимание иранский кризис, а также продолжающиеся бои в Сирии и Ливии, на самом деле главный вопрос состоит в том, насколько страна НАТО Турция действует в интересах Путина.

Может ли ещё турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вообще позволить себе противоречить России ввиду растущей зависимости Турции от Москвы? Из-за недостатка собственных энергетических ресурсов «хронически голодающая» в сфере энергетики Анкара вынуждена импортировать значительную часть необходимых объёмов энергоресурсов, отмечается в статье. В связи с этим растёт беспокойство по поводу того, что Эрдогану приходится всё больше «плясать под дудку Путина», подчёркивает Bild.

Например, если говорить о Сирии, Анкара видит в её президенте Башаре Асаде угрозу, в то время как Путин является его могущественнейшим союзником. В сирийской гражданской войне российские и сирийские военные сражаются бок о бок с Ираном. По информации издания, в дипломатических кругах Анкары считают неслучайным, что за день до встречи с Эрдоганом Путин впервые заехал с государственным визитом к сирийскому лидеру Башару Асаду в Дамаск.

По версии дипломатических источников Bild в Анкаре, Путин хочет использовать беспорядки в Иране, Ираке и Ливии, чтобы примирить враждующих глав государств — Эрдогана и Асада. С точки зрения Кремля, в роли посредника есть смысл, потому что таким образом можно сократить влияние США в регионе.

Однако даже сейчас на Эрдогана давят партнёры по НАТО, из-за того что он всё больше поддаётся влиянию Москвы во внешней политике. Особенно резко Вашингтон раскритиковал покупку Турцией российских комплексов С-400, напоминает издание.

Положение в Ливии тоже играло свою роль в переговорах между Путиным и Эрдоганом. Москва и Анкара находятся в этом конфликте по разные стороны. На прошлой неделе турецкий парламент в ходе экстренного заседания проголосовал за военное участие в Ливии. Несмотря на международную критику, Турция воплотила своё решение в жизнь и начала отправлять военных в Ливию.

По данным Анкары, до сих пор на поддержку признанного на международном уровне правительства в борьбе с мятежным генералом Хафтаром было отправлено 35 военнослужащих. Этот шаг резко осудили многие страны ЕС, включая Германию, отмечается в статье.

Однако теперь Путин и Эрдоган преподносят себя в образе миротворцев, подчёркивает издание. Они вместе призывают к прекращению боевых действий в североафриканском государстве, охваченном кризисом.

Глава МИД Германии Хайко Маас заговорил о возможном проведении в Берлине скорой встречи в верхах по поводу ливийского кризиса. Глава правительства Ливии на переговорах в Брюсселе заявил о поддержке «берлинского процесса» — в особенности в том, что касается перемирия, эмбарго на оружие и политического процесса под руководством ООН. «Это существенная предпосылка для того, чтобы затем мы могли решить, будем ли в ближайшие недели проводить в Берлине также саммит по Ливии», — заявил Маас.

Турецкий президент примет участие в этой встрече, если туда прибудет и Путин, сообщает Bild со ссылкой на неназванного дипломата.

Соответственно, главной задачей для Ангелы Меркель, которая в субботу прибудет в Москву вместе с министром иностранных дел Хайко Маасом, будет убедить Путина принять участие в саммите. Путин же, в свою очередь, хочет убедить европейские страны, участвующие в ядерном соглашении с Ираном, сохранить договор, несмотря на давление Вашингтона, заключает Bild.