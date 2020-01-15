24 канал: посол Украины в США заговорил о «российском следе» в авиакатастрофе в Иране

Посол Украины в США Владимир Ельченко уверен, что в рамках расследования катастрофы украинского самолёта в Иране стоит принимать во внимание, что Россия могла нарушить международные санкции против Ирана, продав этой стране ракетную систему. Как пишет «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что сегодня следует говорить о международной ответственности тех, кто занимаются продажами оружия в Иран.

В рамках расследования катастрофы украинского самолёта в Иране стоит принимать во внимание и тот факт, что Россия могла нарушить международные санкции против Ирана, продав этой стране ракетную систему, с помощью которой, возможно, было сбито украинское авиасудно. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Как пишет украинский телеканал, ранее поступила информация, что украинский самолёт компании МАУ в Иране подвергся удару ракетной системой «земля-воздух» «Тор-М1», которую производят в России. С 1979 г. против Ирана ввели ряд санкций, как отдельные страны, в частности, США, так и международные организации, ограничивающие продажу в страну оружия.

Как подчеркнул дипломат во время общения с журналистами, сегодня следует говорить об определённой международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются продажами оружия в Иран. Правда, добавил он, это, возможно, является вопросом более далёкой перспективы.



«Но сейчас более важным вопросом является ответственность Ирана как на индивидуальном уровне — в отношении тех людей, которые отдавали и исполняли приказ, в результате которого был сбит самолёт, — так и государства в целом на международно-правовом уровне», — подчеркнул дипломат.